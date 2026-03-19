Por qué no recomiendan tomar café al despertarse ni después de comer

En ese contexto, la cafeína no produce el efecto esperado. Por eso, recomienda esperar entre 30 y 45 minutos después de despertarse para que el café actúe de manera más efectiva.

El error de tomar café después de comer

Otro hábito muy extendido es el café después de las comidas, especialmente en el almuerzo.

Sin embargo, este momento tampoco sería el más recomendable. De acuerdo con Ojeda, la cafeína puede interferir en la absorción de ciertos nutrientes esenciales.

En particular, puede dificultar la incorporación de minerales como el hierro o el magnesio, fundamentales para el funcionamiento del organismo.

Esto no significa que tomar un café ocasionalmente después de comer sea perjudicial, pero sí que no es lo más conveniente como hábito diario.

Por qué el momento de consumo importa

Los especialistas coinciden en que no solo importa qué se come o se bebe, sino también cuándo se hace.

Cada alimento interactúa con el organismo de forma diferente según el momento del día, el estado hormonal y el contexto metabólico.

En el caso del café, su principal componente activo —la cafeína— puede potenciar la energía, pero también interferir con procesos naturales si se consume en momentos poco adecuados.

Por eso, elegir bien el horario puede marcar la diferencia entre aprovechar sus beneficios o reducir su efecto.

Cómo incorporar el café de forma saludable

Lejos de ser una bebida perjudicial, el café puede formar parte de una alimentación equilibrada si se consume de manera adecuada.

Los especialistas recomiendan:

evitar tomarlo inmediatamente al despertar

esperar un tiempo para que bajen los niveles de cortisol

no consumirlo justo después de las comidas principales

principales moderar la cantidad diaria

El mensaje es claro: el café no es el problema, sino el momento en que se consume.