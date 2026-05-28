Del "me gusta" a la paranoia: cómo actúa el síndrome de Otelo

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En la era digital, el problema se intensificó. Especialistas señalan que las redes sociales funcionan muchas veces como disparadores de pensamientos obsesivos, alimentando la desconfianza y la ansiedad. Un comentario, una reacción o incluso una persona vista en línea pueden convertirse en motivo de conflicto.

Sin embargo, los profesionales remarcan que no se trata de “amor intenso” ni de simples inseguridades pasajeras. El síndrome de Otelo es un trastorno que afecta la salud mental y puede destruir vínculos afectivos si no se detecta y trata a tiempo.

Entre las señales más frecuentes aparecen la necesidad permanente de controlar a la pareja, los interrogatorios reiterados, las revisiones compulsivas del teléfono o redes sociales. Cómo tambien el aislamiento social acompñado por reacciones desmedidas ante situaciones mínimas; y pensamientos obsesivos relacionados con una supuesta infidelidad.

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Además del desgaste emocional, el cuadro puede escalar hacia situaciones de agresividad física o psicológica, especialmente cuando la persona interpreta cualquier hecho cotidiano como una confirmación de sus sospechas.

Los especialistas sostienen que el tratamiento requiere un abordaje profesional. La terapia cognitivo-conductual suele ser una de las herramientas más utilizadas para modificar pensamientos distorsionados y trabajar sobre la ansiedad, la autoestima y la dependencia emocional. En algunos casos también puede indicarse medicación.

Los expertos recomiendan prestar atención a cambios de comportamiento, fomentar la comunicación sana en la pareja y buscar ayuda profesional cuando los celos comienzan a transformarse en obsesión.

Porque, lejos de ser una muestra de cariño, el control extremo y la vigilancia permanente pueden convertirse en una señal de alarma.