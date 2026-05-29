Cómo cuidar los labios durante el invierno

Además, el profesional destaca que debemos tener mucho cuidado con los productos que aplicamos en la piel. Aquellos de procedencia dudosa o que no están aprobados por la ANMAT pueden causar irritación y reacciones adversas. Algunos cosméticos que no están verificados pueden generar inflamación, ardor, manchas o empeorar el estado de los labios en lugar de repararlos.

Scarano también alertó sobre ciertas prácticas que se vuelven virales en las redes sociales y que pueden causar muchos problemas de salud, como por ejemplo darle volumen a los labios mediante succión. Este tipo de prácticas generan vacío que fuerza el flujo sanguíneo hacia la zona y puede romper capilares, provocando moretones, inflamación extrema, desgarros en los tejidos e incluso deformaciones permanentes.

Siempre debemos usar productos con ingredientes hidratantes.

Al momento de aplicar productos en los labios, lo mejor es elegir siempre aquellos que contengan ingredientes humectantes y reparadores, ya que los mismos pueden ser grandes aliados para mantenerlos saludables durante toda la temporada de frío.