"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > labios

Cómo cuidar los labios durante el invierno

Algunas recomendaciones clave para proteger los labios del frío, evitar la resequedad y mantenerlos hidratados durante todo el invierno.

Con la llegada de las bajas temperaturas y del invierno, nuestra piel se reseca, se agrieta y se lastima, y lo mismo ocurre con los labios. El reconocido creador de contenido y dermatólogo Simón Scarano compartió algunas recomendaciones clave para proteger los labios del frío, evitar la resequedad y mantenerlos hidratados durante todo el invierno.

¿Cómo cuidar los labios en invierno para que no se agrieten?

"Los labios son estructuras que prácticamente no tienen nada para exfoliar", explicó Scarano, es por ello que debemos evitar cualquier producto o acción que genere sensibilidad, irritación y sequedad en los labios.

Por otro lado, los labios deben protegerse del Sol todo el tiempo, incluso en invierno. La exposición solar constante puede provocar deshidratación, manchas e incluso aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel. El dermatólogo recomendó incorporar bálsamos labiales con protección UV para cuidarlos a diario, incluso en jornadas nubladas o frías.

Te puede interesar...

Además, el profesional destaca que debemos tener mucho cuidado con los productos que aplicamos en la piel. Aquellos de procedencia dudosa o que no están aprobados por la ANMAT pueden causar irritación y reacciones adversas. Algunos cosméticos que no están verificados pueden generar inflamación, ardor, manchas o empeorar el estado de los labios en lugar de repararlos.

Scarano también alertó sobre ciertas prácticas que se vuelven virales en las redes sociales y que pueden causar muchos problemas de salud, como por ejemplo darle volumen a los labios mediante succión. Este tipo de prácticas generan vacío que fuerza el flujo sanguíneo hacia la zona y puede romper capilares, provocando moretones, inflamación extrema, desgarros en los tejidos e incluso deformaciones permanentes.

Siempre debemos usar productos con ingredientes hidratantes.

Al momento de aplicar productos en los labios, lo mejor es elegir siempre aquellos que contengan ingredientes humectantes y reparadores, ya que los mismos pueden ser grandes aliados para mantenerlos saludables durante toda la temporada de frío.

Temas

Te puede interesar