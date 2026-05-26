Desde Misiones a ser Miss Mundo Argentina: la representante 2026

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, aseguró Rogouski, visiblemente emocionada, al recibir la corona.

Una noche de emociones y reconocimientos

La ceremonia, conducida por Giuliano Fessia, tuvo un jurado de lujo integrado por la ex Gran Hermano Coty Ramírez, el periodista Gustavo Méndez y ex reinas de belleza. Ellos evaluaron a las participantes en entrevistas, pasarela y presentaciones artísticas.

En segundo lugar quedó Daiana Pereyra, representante de La Pampa, que fue elegida como primera finalista.

Además de la corona principal, Rogouski se llevó el reconocimiento a “mejor rostro”, un premio que la destacó aún más entre sus compañeras.

“Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. ¡Muchas gracias!”, destacó la flamante Miss Universo Argentina, con lágrimas en los ojos.

Quién es Tamara Rogouski, la nueva reina argentina

Tiene 28 años y es modelo desde los 12, con experiencia en pasarelas de Paraguay y la Argentina. Pero su historia va mucho más allá de la moda: es licenciada en marketing, coach ontológico y, sobre todo, mamá de Sophi, su pequeña hija.

La misionera se destacó no solo por su presencia y desempeño en el escenario, sino también por el mensaje inspirador que compartió durante la competencia.

El mensaje de Tamara Rogouski a los jóvenes

En su discurso final, Rogouski eligió hablarle a la juventud argentina: “A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños”.a

“No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos”, agregó.