¿Por qué las bandejas de carne son negras, rojas y amarillas? El significado de cada color

La bandeja amarilla señala productos económicos, promociones o descuentos especiales. Al ser un tono muy llamativo, el cerebro lo detecta con velocidad. En esta categoría suelen envasarse la falda, la aguja o el cogote, y es muy frecuente encontrarla en cortes de consumo diario cuya fecha de vencimiento está próxima a expirar.

La bandeja roja se utiliza para las líneas estándar y más demandadas de la góndola, como nalga, bola de lomo, paleta y roast beef. En el marketing gastronómico, el rojo cumple un rol clave: estimula el apetito y despierta un impulso de compra más rápido.

Cómo elegir la carne adecuadamente

Más allá del impacto visual de las bandejas, los especialistas recomiendan revisar ciertos indicadores para asegurar la frescura del producto:

Etiquetado: verificar siempre la fecha de envasado, la fecha de vencimiento y el número de lote.

Aspecto visual: observar que la carne mantenga un color rojo brillante y brillante, y que la grasa sea firme y blanquecina.

Higiene del envase: evitar las bandejas que presenten una acumulación excesiva de líquido o sangre en la base, ya que puede indicar una pérdida en la cadena de frío.