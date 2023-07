Pinchó una rueda y su novia pensó que la engañaba

En las imágenes se puede leer el supuesto inconveniente del joven con su auto, junto con las fotos como "evidencia". "Ya estaba de camino a tu casa y se me ha pinchado una p... rueda", le explicó a su pareja. "Siempre te pasa algo, estoy harta. Espero que no me estés engañando", contestó con bronca la novia.

"Te lo juro. Ya llamé a la grúa", insistió el novio con la foto del auto encima del vehículo de remolque. Además, le aclaró a su pareja: "Le dije que vaya a un mecánico que hay al lado de tu casa para que no te rayes". Mientras que ella le insistió en el reclamo: "No tardes".

Minutos más tarde, el pibe alertó que "se acaba de pinchar la rueda de la grúa". "Espero que me estés vacilando", señaló ella y el joven le contestó con una insólita foto con la frase: "Te lo juro que esto es surrealista, Sara".

"No sé si reír o llorar. Espero que no estés montando todo esto porque estas con otra", repitió ella sus fuertes sospechas. "Acaba de llegar la grúa de la grúa. Cuando llegue me pido un taxi y voy", completó el joven junto con la imagen más llamativa de todas, donde se ve una grúa sobre otra y con el auto arriba de ambos vehículos.

La última supuesta captura viral es de una joven llorando en una videollamada donde se ve que la otra persona está con un trabajador de la grúa. Sobre esa foto se lee un comentario polémico: "Ella pensando que le estaba poniendo los cuernos".

Las mejores reacciones y la verdadera historia de la doble grúa

Como era de esperarse, el inesperado final de la historia del muchacho se hizo viral con más de 10 mil retweets y más de 133 mil "Me gusta" en la red social del pajarito. Sin embargo, la comunidad tuitera dejó cientos de comentarios que desenmascararon al novio viral.

"Lo peor es que un hombre sería capaz de armar todo eso con tal de no ser descubierto jajaja", escribió una joven y un usuario remarcó: "Y una mujer también. Saludos".

"Esa fácilmente sería yo y mi ex Jajajaja", escribió otra muchacha, mientras un tuitero comentó contra la novia para generar polémica: "Esto también es maltrato. Esa toxicidad, control y sometimiento, es maltrato".

Más tarde llegaron los más observadores y uno escribió: "Mi empresa familiar es de grúas de asistencia y tengo la mala noticia de que es ilegal cargar una grúa con otra grúa cargada con lo que sea (en este caso un coche). Esto es más falso que una moneda de 6 céntimos".

Por otra parte, otro tuitero alertó que el caso ocurrió, pero hace varios años: "Pues me da a mí que sí la estaba engañando porque las fotos son de 2018". Allí, al igual que varios usuarios de larga data, mostraron la captura del tuit original.

Del mismo modo, otra joven recordó con más detalles la escena de las grúas: "Sí pasó, pero las capturas son falsas. Las placas de ambas grúas son de Colombia, son las que se usan para vehículos de servicio público o especial. Pasó hace unos años acá. No en España".

Finalmente, los más investigadores de Twitter también pusieron la sospecha en la foto de la "novia" llorando y acusaron que es la captura de una usuaria de la red social Pinterest. Lo que sería real de todo el episodio viral es que la pobre Sara sufrió un doble engaño por parte de su pareja y ella tenía razón en sospechar.