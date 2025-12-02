Pensando en Navidad: receta de lechón a la mostaza, rápida y fácil

Al utilizar piezas trozadas, los tiempos de cocción se acortan y se consigue una textura jugosa en el interior, con el exterior dorado y aromático. La salsa utilizada puede variarse según preferencia, añadiendo especias o ajustando el punto dulce de la miel.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado es de 1 hora y 45 minutos:
- Preparación y marinado: 20 minutos
- Cocción en horno: 1 hora y 15 minutos
Ingredientes
- 2 kg de lechón trozado en piezas medianas
- 5 cucharadas de mostaza (Dijon o mostaza amarilla)
- 2 dientes de ajo picados
- 3 cucharadas de miel
- 1 ramita de tomillo fresco o 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 cucharadita de romero fresco o seco
- Sal y pimienta negra a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1 limón
Cómo hacer lechón a la mostaza, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Acomodar las piezas de lechón limpias en una bandeja para horno.
- Mezclar en un bol la mostaza, miel, ajo picado, tomillo, romero, jugo de limón, sal, pimienta y aceite de oliva hasta lograr una pasta uniforme.
- Cubrir las piezas de lechón con la mezcla, asegurando que queden completamente embebidas.
- Dejar reposar entre 10 y 15 minutos para permitir que la carne se impregne de los sabores.
- Hornear durante 1 hora y 15 minutos, girando las piezas a mitad de cocción y pincelando con la salsa de la bandeja si es necesario.
- Para una superficie más crocante, aumentar la temperatura del horno al final durante 10 minutos.
- Retirar, dejar reposar cinco minutos y cortar para servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción (aproximadamente 330g) aporta lo siguiente:
- Calorías: 420
- Grasas: 24g
- Grasas saturadas: 8g
- Carbohidratos: 16g
- Azúcares: 12g
- Proteínas: 37g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El lechón a la mostaza se conserva en la heladera hasta por 3 días, en un recipiente bien cerrado. Si se prefiere, puede freezarse una vez cocido y recalentarse suavemente para su consumo dentro de un mes.