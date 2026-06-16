Ni potus ni lengua de suegra: la planta elegante que gana lugar en interiores este invierno

Por eso se adapta tanto a espacios minimalistas como a ambientes más cálidos y cargados de objetos. En una mesa auxiliar, cerca de una ventana o sobre un mueble bajo, aporta contraste y textura. También puede quedar muy bien en baños luminosos, donde la humedad natural del ambiente favorece su desarrollo.

Qué cuidados necesita en invierno

Aunque parece delicado, el anturio no es una planta imposible. La clave está en imitar, dentro de lo posible, las condiciones de su origen tropical. Necesita luz abundante, pero siempre indirecta: el sol directo puede quemar las hojas y opacar sus flores. Un rincón claro, cerca de una ventana filtrada por cortina, suele ser suficiente.

El riego debe ser moderado. En invierno conviene esperar a que la capa superior del sustrato empiece a secarse antes de volver a regar, porque el exceso de agua puede pudrir las raíces. También agradece la humedad ambiental: pulverizar suavemente alrededor de la planta, agruparla con otras especies o colocarla en un ambiente húmedo ayuda a mantener su follaje más sano.

Dónde ubicarlo y qué errores evitar

El anturio no tolera bien los cambios bruscos de temperatura ni las corrientes de aire frío. Por eso no conviene dejarlo pegado a una puerta, junto a una ventana que se abre todo el tiempo o cerca de una estufa que reseque demasiado el ambiente. Lo ideal es buscar un sitio estable, luminoso y protegido.

Otro punto importante es la seguridad. Como ocurre con varias plantas ornamentales de interior, el anturio puede resultar tóxico si se ingiere, por lo que se recomienda mantenerlo lejos de mascotas y niños pequeños. No hace falta alarmarse, pero sí ubicarlo con criterio si hay gatos, perros o chicos curiosos en casa.

Con esos cuidados básicos, el anturio puede convertirse en una de las mejores incorporaciones verdes del invierno. Tiene presencia, suma color cuando muchas plantas están más apagadas y no exige una rutina compleja. En tiempos en que la decoración busca calidez, naturaleza y personalidad, esta especie aparece como una alternativa elegante para renovar cualquier rincón sin grandes cambios.