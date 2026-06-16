El alimento de las picadas que aporta sabor y beneficios digestivos

Estas propiedades convierten a las aceitunas en un alimento funcional, que no solo no favorece el aumento de peso, sino que puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal, proteger la microbiota y favorecer la digestión.

Un probiótico natural que favorece el intestino

Las aceitunas verdes o negras, especialmente cuando están curadas con salmuera o fermentadas en sal, contienen bacterias beneficiosas para el intestino. “Estamos acostumbrados a pensar en yogures o suplementos como fuentes de probióticos, pero las aceitunas pueden cumplir esa función de forma natural”, explicó Ojeda.

Además, su contenido de fibra, hierro, vitamina E y compuestos fenólicos antioxidantes las convierte en un alimento protector. La vitamina E, en particular, es clave para la salud celular, mientras que los polifenoles ayudan a reducir la inflamación crónica. La aceituna contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Según datos del Consejo Oleícola Internacional, una porción promedio (unas seis unidades) apenas supera las 40 calorías, por lo que, siempre que se elijan versiones sin rellenos industriales o conservantes excesivos, pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Cuántas aceitunas se pueden comer y cómo incluirlas

Ojeda recomienda consumirlas “como parte de una picada saludable o para sumar sabor y textura a ensaladas, pastas y salsas“. El secreto está en la moderación: “Como todo, el exceso no es bueno, sobre todo por su contenido en sodio. Pero en cantidades razonables, tienen muchos más beneficios que contras”.

En países como la Argentina, donde el consumo de aceitunas forma parte de las tradiciones familiares, este enfoque más equilibrado puede ayudar a romper con viejos prejuicios. Incluir aceitunas en la dieta —de calidad, naturales y sin ultraprocesar— es una forma accesible de sumar salud sin resignar sabor.