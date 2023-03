Motivos por los que no desaparecen los rollitos aunque hagas ejercicio

Uno de los errores más comunes que comenten las personas es que se tiene a pensar que si se come menos durante el día, esto ayudará a bajar de peso más rápido, por lo que muchos deciden saltarse alguna de las tres comidas, pensando que está ayudando a su proceso y es todo lo contrario. Ya que lo más común que sucede cuando alguien se salta una comida, es que en la siguiente comida el cuerpo le va a pedir más de lo que corresponde. Lo que ocasionará que la grasa se acumule en el cuerpo.

También otro error común, según los especialistas del Centro de Investigación de Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición de España, es que muchas personas no descansan lo suficiente. Es decir, duermen menos horas de las adecuadas, lo que genera el sobrepeso y hace que a pesar del ejercicio la grasa siga presente en el cuerpo. Por este motivo, al menos ocho horas diarias de descanso, son necesarias para acompañar la buena alimentación y el ejercicio.

Y muchas personas, por su agitada agenda diaria y sus obligaciones tanto laborales, académicas, como familiares, no se toman el tiempo correcto para sus respectivas comidas. Por lo que acá parece otro de los errores más comunes, ya que comer demasiado rápido no permite una buena digestión en el cuerpo, lo que hace que a pesar del ejercicio, la grasa y los kilos de más sigan presentes en el cuerpo.

Finalmente, pero no más importante, el alcohol es uno de los principales enemigos de no bajar de peso y uno de los mayores aliados de la grasa abdominal. Muchas personas hacen ejercicio, se cuidan en su alimentación, pero llega el fin de semana y consumen bebidas alcohólicas. Lo que hace que el cuerpo no pueda continuar con su proceso de quemar grasas y haga que el esfuerzo durante entre semana se haya perdido.