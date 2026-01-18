Mito o realidad: la valeriana, ¿sirve para dormir mejor?

Cómo actúa la valeriana y cuáles son sus beneficios

En cuanto a sus beneficios, la valeriana es conocida por sus propiedades sedantes, relajantes y ansiolíticas, y sus compuestos activos actúan sobre el sistema nervioso para ayudar a reducir el nerviosismo, la tensión muscular y la ansiedad leve, explica la experta.

Sobre la evidencia científica, informó que, algunos estudios, sobre todo aquellos realizados con extractos estandarizados o cápsulas de raíz, observaron que puede mejorar la calidad subjetiva del sueño, reducir ligeramente el tiempo que tardamos en dormirnos y favorecer la sensación de relajación.

Por otro lado, en personas con sueño de mala calidad, el uso continuado durante varios días puede traducirse en un descanso más reparador, mientras que dijo que no siempre los resultados son uniformes: algunos ensayos muestran mejoras claras, mientras que otros no encuentran diferencias significativas respecto al placebo, por lo cual, podemos considerarla una ayuda natural interesante y generalmente segura, pero no un efecto garantizado para todo el mundo.

La especialista indicó que su consumo puede contribuir al descanso en muchas personas, aunque no funciona como un somnífero potente y esto hay que tenerlo muy claro, a la vez que dijo que sus componentes parecen modular la actividad del sistema nervioso, favoreciendo la acción del GABA, un neurotransmisor clave para la relajación y esto puede traducirse en:

Un inicio más rápido del sueño

Menos despertares nocturnos

Una sensación de descanso más profundo

“Hay que tener en cuenta que la mayoría de estudios que muestran estos efectos se realizaron con extractos estandarizados o cápsulas, que pueden contener hasta 10–15 veces más compuestos activos que una infusión casera de raíz seca”, señaló y dijo que beberla correctamente como parte de una rutina tranquila antes de dormir, puede ayudar a potenciar su efecto relajante y es “una opción natural y segura para favorecer la relajación y el descanso”. Sin embargo, aclaró que no sustituye hábitos de sueño saludables ni garantiza resultados iguales en todas las personas.