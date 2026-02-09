Febrero llega con la alineación de seis planetas en un día

Cómo observar a este fenómeno astronómico

A diferencia de las estrellas, que suelen titilar debido a la interferencia atmosférica, los planetas se distinguen por emitir una luz fija y constante. Para observar este fenómeno astronómico, no hace falta ser un experto, aunque sí se requiere paciencia y un horizonte despejado hacia el oeste.

La visibilidad variará según el astro:

Venus y Júpiter: serán las "estrellas" del show por su intenso brillo, fáciles de reconocer a simple vista poco después del atardecer.

Saturno y Mercurio: se ubicarán en una posición más baja respecto al horizonte, por lo que se recomienda buscarlos apenas se oculte el sol.

Urano y Neptuno: debido a su enorme distancia, estos gigantes helados requerirán el uso de binoculares o telescopios para ser detectados en la inmensidad del cielo.

Para aprovechar al máximo este despliegue en el cielo nocturno, los especialistas sugieren alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Cómo usar la tecnología para encontrar los planetas en tiempo real

Si tienes dudas sobre hacia dónde apuntar tu mirada, existen aplicaciones de realidad aumentada como Stellarium o Star Walk que facilitan la tarea de mirar a estos planetas.

Al apuntar tu celular hacia el cielo, estas apps te mostrarán exactamente qué planetas tienes frente a ti, permitiéndote distinguir a Júpiter de las estrellas circundantes y asegurándote de no perderte ni un segundo de este fenómeno astronómico.