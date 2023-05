Martín Liberman pidió un canje y recibió una respuesta impensada

ML: Hola

Heladería LB: Hola, Martín! Cómo estás?

ML: Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado.

Frente a la falta de respuesta, seis días después, el periodista volvió a escribir: “Hola”, dijo. Nuevamente, durante ese día, la heladería no contestó, pero lo hizo al siguiente y la respuesta desató la furia del comunicador: “Hola Martín! Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos!”.

La furia de Martín Liberman

Solo horas después, Liberman subió una historia en la que se ve una foto de un pote de helado que habría pedido a Ladobueno, con la siguente leyenda: “Si pedís helado en @ladobuenook es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”.

Martin Liberman heladeria.jpg

La contestación de la heladería Ladobueno a Martín Liberman

“No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.

El descargo de Martín Liberman en Instagram

Lo que es interesante es que yo reclamé en forma privada. Esto les quiero contar poquito. Los chicos de LadoBueno, lo omitieron. Yo les reclamo a ellos en forma privada. Les mando la foto del pote y ellos me contestan qué sucursal, cuándo, cómo. La verdad es que yo no sabía porque lo había pedido por una aplicación. Entonces no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan.

Hace un año que yo les dije si querían hacer algo juntos, pero lo que pasó hoy es que los chicos omitieron poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí donde por varios días no me respondieron nada. Cuando me respondieron la respuesta fue: qué sucursal, cuándo y cómo. Y nunca más nada.

Entonces ellos tenían la chance perfectamente de resarcir el error, de compensarme o de darme una explicación. Y no lo hicieron como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir la foto del helado.

Resumiendo: yo voy a seguir tomando el helado que me gusta, ya seguir pidiendo el helado que quiera. Obviamente éste es uno de los que nos gusta pedir. Me dijeron que no en su momento, y está perfecto que me hayan dicho que no. Después de eso, habremos comprado no menos 20, 30 veces el helado y normalmente viene bien.

A veces viene medio vacío, pero nunca como esa vez, vacío, todo pegoteado, mal presentado. Y lo más normal, es decir, sí, la verdad que feo que está ese pote, te mando otro perdona maestro.

Estábamos esperando con mi mujer disfrutar del helado. Y cuando abrimos el pote, que era de ella, y me dijo ‘oh, me re cagaron’. Le dije puede pasar. Claro que puede pasar. Lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro es lo que están haciendo.