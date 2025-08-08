Luna llena de Esturión: ese día se verán seis planetas

Este evento astronómico se enmarca dentro del calendario de lunas llenas del año

Este plenilunio que se formará en agosto siempre se lo llama “luna del esturión”. Esto es en referencia a la temporada de captura del pez más grande de Norteamérica. Sin embargo, también suele recibir el nombre de Luna del Grano o de Luna Roja.

Por otro lado, la NASA, explicó el motivo por el cual se producen las lunas llenas. Este hecho se produce porque desde la perspectiva terrestre, el satélite natural de la Tierra se ubica en el extremo opuesto al sol. De esta manera, la cara visible de la Luna se ve completamente iluminada. En este contexto, el organismo explicó cuales son las fases de la luna en orden: luna nueva, luna creciente, cuarto creciente, luna gibosa creciente, luna llena, luna gibosa menguante, cuarto menguante y luna menguante. Ese ciclo se repite una vez al mes, aproximadamente.

¿Qué planetas se verán durante la luna llena de agosto?

Durante los días cercanos a la Luna llena, varios planetas estarán visibles en el cielo nocturno. Según la NASA, los siguientes cuerpos celestes podrán ser observados sin necesidad de instrumentos ópticos especializados: