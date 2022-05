Lugares imperdibles que podés conocer a través de Google Maps

Para celebrar el 15 cumpleaños de Street View, el gigante americano ha seleccionado para todos nosotros los 13 lugares más increíbles del planeta a los que podemos viajar con Google Maps.

Estos son los 13 sitios impensables que puedes visitar en Street View

Ya te contamos que puedes subir al Burj Kjhalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo, con Google Street View, pero también puedes visitar otros lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Taj Mahal, las pirámides de Meroë en Sudán, el Duomo de Milán o la cúpula dorada de Les Invalides en París.

¿Ya has visitado alguno de estos sitios virtualmente? Por si todavía no lo has hecho, a continuación, te dejamos las imágenes y los enlaces a Google Maps de los 13 lugares más singulares del planeta elegidos por Google:

Burj Khalifa, en los Emiratos Árabes Unidos.

Torre Eiffel, en Francia.

Taj Mahal, en India.

Las Pirámides de Meroë, en Sudán.

El Duomo de Milán, en Italia.

Los Inválidos de París, en Francia.

Marum Crater en el volcán de Ambrym, en Nueva Zelanda.

Monemvasia, en Grecia.

Minas de Sal de Wieliczka, en Polonia.

Monte Mihara, en Japón.

Petra, en Jordania.

La Estación Espacial Internacional, cortesía de NASA.

Buceo en las Islas Galápagos, en Ecuador.

El caballo comiendo un plátano, en Canadá.

Los ferries de Sydney, en Australia (todavía no están disponibles, pero muy pronto serán subidos y mapeados).

Google también ha aprovechado la ocasión para anunciar el lanzamiento de Street View Studio, una nueva plataforma que permitirá publicar secuencias de imágenes de 360º de una forma rápida y sencilla.