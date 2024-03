Los consejos de Harvard para tener un cerebro fuerte

La Dra. Uma Naidoo, nutricionista y psiquiatra de Harvard, autora del libro “This is Your Brain on Food” (Lo que la comida hace a tu cerebro), hace hincapié en que comer bien ayuda a reducir la ansiedad, aumenta el nivel de energía y, en general, promueve una buena salud mental.

La especialista reveló lo que ella llama “las seis reglas para tener un cerebro más tranquilo, fuerte y feliz”, entre las que se destacan consumir alimentos que tengan una variedad de colores y evitar los alimentos que aumentan el nivel de azúcar en la sangre.