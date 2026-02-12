"
Locura "therian": un veterinario ofreció castraciones gratis y desató la polémica

El veterinario dijo apoyar a los therians, pero sorprendió al ofrecer castraciones y microchips “gratis”, desatando polémica y miles de reacciones.

Un veterinario proveniente de la provincia de Misiones publicó un video en redes sociales en el que afirmaba, en tono irónico, que ofrece servicios de castración y esterilización para aquellos que se sienten parte del grupo de los "therians", es decir personas que se identifican como animales.

En el último tiempo, las redes estallaron con videos y reacciones sobre esta nueva tendencia entre los jóvenes que personas que se identifican, en un plano interno, como un animal no humano. Cabe destacar que desde la psicología no existe una categoría clínica en manuales de diagnóstico para este fenómeno.

image

A modo de respuesta a las consultas de sus seguidores sobre su postura con respecto a esta nueva moda, el profesional afirmó en primera instancia que apoyaba "totalmente el movimiento que están haciendo estos chicos, es un cambio cultural, hay que entenderlo".

Sin embargo, rápidamente el video se volvió irónico cuando propuso no cobrar absolutamente nada por el servicio de castración para los therians. "Desde mi profesión los apoyo totalmente, a tal punto de que les voy a ofrecer mis servicios a 0 costo, gratis, lo que es castraciones, esterilizaciones y vacunación antirrábica" dijo Javier, el veterinario misionero.

Embed - CASTRACIÓN GRATIS PARA LOS THERIANS

"Es más, para los padres que se les pierden acá tengo microchip: se los ponemos y registrados", cerró.

En el descargo, empieza asegurando que viene recibiendo consultas para saber cuál es su postura a esta nueva identidad, el profesional, Javi, indicó que “como médico veterinario de la provincia de Misiones les digo que apoyo totalmente el movimiento que están haciendo estos chicos”.

En esa línea consideró que “es un cambio cultural, hay que entenderlo. Desde mi posición los apoyo totalmente” y sentenció: “A tal punto que les voy a ofrecer mis servicios a cero costo, gratis a lo que es castración, esterilizaciones y vacunación antirrábica”.

Además, siguiendo con el tono irónico lanzó otra “oferta” a los padres de los jóvenes therian: “Acá tengo microchips, se lo ponemos y registrado. Cuando quieran, acá los espero, en San Vicente, Misiones”.

