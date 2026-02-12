Locura "therian": un veterinario ofreció castraciones gratis y desató la polémica

Sin embargo, rápidamente el video se volvió irónico cuando propuso no cobrar absolutamente nada por el servicio de castración para los therians. "Desde mi profesión los apoyo totalmente, a tal punto de que les voy a ofrecer mis servicios a 0 costo, gratis, lo que es castraciones, esterilizaciones y vacunación antirrábica" dijo Javier, el veterinario misionero.

Embed - CASTRACIÓN GRATIS PARA LOS THERIANS

"Es más, para los padres que se les pierden acá tengo microchip: se los ponemos y registrados", cerró.

