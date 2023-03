"¿Lo conocés a...?": el mensaje que le cambió la vida a una chica

“Hola Érica ¿qué tal?” fue el primer mensaje que recibió la joven. Ella le contestó después de dos minutos preguntándole si lo conocía ya que no tenía agendado su número de celular, por lo que él le respondió que no se conocían persona.

“¿Lo conocés a...?”, fue la segunda pregunta que recibió Érica. Ella le respondió que sí, que era su papá.

Hasta ahí todo parecía normal hasta que la conversación dio un giro inesperado. Resulta que, la persona que le estaba hablando era nada más y nada menos que su hermano. “Perdón que te diga así, él es mi papá también. Jajaja”, le afirmó.

Pero la historia no quedó ahí, al sorprenderse por el inesperado mensaje, la chica decidió seguir indagando y averiguó más sobre el tema. Su hermano tiene 17 años y ambos fueron abandonados por su padre.

“Mi ahora hermano inició temitas legales con nuestro padre, le pidió mi número, charlamos y nos fue cayendo la ficha. A todo esto, nuestro padre está en España y no sabe nada”, finalizó.

La historia de Érica se hizo viral

Érica decidió compartir todo en la red social del pajarito celeste por lo que se viralizó. Llegó a las 2,4 millones de visualizaciones, 76,7 mil me gusta y 1514 retweets.

Además, los comentarios de otros usuarios se hicieron esperar. “Amiga no puede ser”, “che ¿tan fácil es ser hija de tu viejo? no me vendría nada mal la manutención en euros”, “un hijo no reconocido que aparece de la nada en busca de su familia... Definitivamente es cine”, “y yo pensé que estaba teniendo un mal día”.

También se llenó de ola de anécdotas de personas que pasaron por una situación similar.