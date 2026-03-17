Ley Cazzu: proyecto presentado en México y por qué lleva el nombre de la cantante argentina

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"Quiero comenzar reconociendo y honrando a las mujeres más luchonas, más trabajadoras y más fuertes que tiene nuestro país: las madres jefas del hogar", destacó la legisladora durante su intervención y cuestionó que "quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no".

Además, Arreola Ruiz advirtió que en Michoacán hay más de 1.3 millones de mujeres que son madres y que más de 410.000 hombres son deudores alimentarios. Asimismo, alertó por los obstáculos en la tramitación de pasaportes o permisos de viaje, ya que por ley se necesita la autorización de ambos progenitores.

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En ese sentido, la "Ley Cazzu" busca que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión la modificación del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pone en igualdad de condiciones a padre y madre para decidir sobre sus hijos.

En su lugar, propone que que la persona que ejerce la guarda del menor pueda recibir permisos de movilidad cuando el otro progenitor haya faltado de manera reiterada a sus deberes de crianza, de prestación de alimentos o de convivencia.

"La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas", enfatizó Arreola Ruiz y lanzó, en alusión a los "padres deudores e irresponsables": "Si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades".