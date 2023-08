Le pidió al universo no trabajar más y se le cumplió

La manifestación al universo que se hizo viral en TikTok

La usuaria de TikTok @conectaconvos_ hubo de compartir con sus seguidores de la red social, una serie de consejos que a ella le sirvieron para tener la vida que soñaba. En el video, la joven contaba que un año atrás manifestó al universo "no trabajar más y vivir de las energías" y tiempo después el pedido se le cumplió.

Mostrándole al público una bolsita transparente llena de cartas y otros materiales, la chica empezó a comentar como hizo, para dejar todo aquello que no le hacía feliz y alcanzar la alegría suprema. Con una hoja de canela y laurel, para atraer las buenas vibraciones, la tiktoker decidió pedirle al más allá que cumpliera sus deseos.

"Bueno, les voy a contar un poco lo que yo puse acá y lo que realmente se me cumplió" comenzó relatando la internauta y procedió a enseñar lo que contenía el paquete que había armado el 08/08/22, aproximadamente un año antes. Esta fecha de agosto, según la astrología , se caracteriza por ser el día con más fuerza espiritual , ya que se cree que en esa jornada se abre la "puerta del león" , una oportunidad para exponer los deseos, por lo que ella eligió ese instante exacto para expresarle sus anhelos al mundo.

"Yo en ese momento estaba pasando una mala situación en el trabajo y la verdad que quería renunciar y no trabajar más, entonces manifesté poniendo: Yo, mi nombre completo, quería agradecerte querido universo, por lo siguiente", expresó la joven al leer lo que había y una lista larga de aspiraciones se posicionó frente a la cámara. Luego agregó : "No solo fue esa, sino que hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas al universo hace un año y me lo concedió todo" .

Como no le alcanzó el tiempo para detallar el paso a paso que siguió para que las cosas se le dieran, ofreció a los espectadores, grabar una segunda parte del "storytime", para difundirselos. A los días, la tiktoker publicó la siguiente grabación en la que sí exhibía todo su procedimiento y los tips para que los usuarios puedan realizar sus manifestaciones y conseguir la vida con la que sueñan.

"Bueno, yo hice seis cartas el año pasado, arranqué en febrero. Hice en el portal del 2 de febrero, en el portal del 22 de febrero y la realidad es que mi progreso es bastante notorio, porque yo arranco con un listado de cosas , no le escribía a nadie, escribía directamente lo que yo quería y era bastante amplia en lo que pedía, por ejemplo, ponía ser feliz, ser abundante, comer bien, como que la verdad no estaba muy profundizada en el tema" aseguró ella y continúa relatando su experiencia.

Así, sostuvo que recién en marzo del 2022, hizo correctamente la manifestación, poniendo su nombre completo, la fecha del portal y otros datos. Sin embargo, su mes favorito y el tiempo en el que realmente comprendió como era el pedido fue en agosto, cuando le agregó las hojas de canela y laurel. Ella sostiene que vive de las energías porque "es tarotista, hace un instructorado de yoga (para ser profesora) y además realiza biodecodificación celular" .

Paso a Paso para hacer la manifestacion:

Ingredientes:

papeles

8 hojas de laurel

3 cucharadas de canela

Una bolsita con cierre fácil

Procedimiento:

En una hoja de papel van a escribir un listado con todos aquellos deseos (por más pequeños que sean) que quieran que se cumplan en algún momento. Por ejemplo, la chica redactó que quería más tiempo libre. Se recomienda escribir lo más directo y detallado posible.

Colocar en la bolsita las tres cucharadas de canela y las 8 hojas de laurel.

Luego agregarle las cartas con los deseos y cerrarlas. Un consejo es que si no cuentan con los ingredientes, expresen sus palabras con intención, en fechas importantes.

Agradecerle al universo por los deseos cumplidos. Un tip es escribirlo en presente.