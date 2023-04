Le devolvió las camisas y los tuppers a su ex de una insólita manera

Entre varias aclaraciones escritas en papel, la piba que se define como "1/2 Kolifa" le manifestó al sujeto: "¿Pensaste que los había tirado? Jaja No! Acá están tus viajeros. Era mentira que los tiré. Todavía tengo corazón".

https://twitter.com/SheiCero/status/1642930361180073984 Encontré cosas de ex chongo y se las voy a mandar porque no me gusta quedarme con cosas ajenas, obviamente como la SANA MENTAL que soy, lo tenía que hacer a mi estilo. Yo no perdí a nadie, ME PERDIERON pic.twitter.com/M1SaBGVS3B — 1/2 K (@SheiCero) April 3, 2023

Como era de esperarse, la tuitera recibió muchas críticas ante su actitud y lejos de ignorarlas, publicó un fuerte descargo: "Para los deforestados mentales que bardean: gente es todo humor, nos hacíamos notitas siempre y nos re cagábamos de risa".

"No hubo guampas, no me dejó él ni terminamos mal, lo corté porque había cosas en las que no coincidíamos y era solo eso CHONGUEO", aclaró sobre la relación con el dueño de los tuppers.

"JAJAJA amo, necesito saber si te respondió!", describió una de las pibas que la apoyaron en su método. "Al toque que recibió las cosas me mandó un audio de TRES MINUTOS y medio agradeciéndome lo que tuvimos jajaj al parecer le gustaron las notas jaja", reveló la protagonista de la historia viral, que adjuntó una captura del chat privado.

Además de los miles de "likes", a la joven le llovieron cientos de comentarios. "A veces siento que soy insoportable, después veo estas cosas y se me pasa", se comparó una de las primeras bromistas.

Otra usuaria confesó: "Hice exactamente lo mismo con un anillo de plata que me regaló. Se lo devolví como cuando me lo regaló con bolsita y cajita. Sentía que no era mía y se lo tenía que dar".

"Me perdieron dice, te das cuenta al toque que debe ser tremenda hincha pelota", criticó un tuitero enojado y del mismo modo señaló otra persona: "Me dejaron y sigo re contra enganchada como te diste cuenta?". "Es mucho, yo se los meto en una bolsa y se los tiro atrás de la reja", aseguró la piba más indiferente.

Más tarde, una tuitera consideró sobre la ex pareja: "Yo creo que el detalle de los tupper lavados y las notitas tan bien escritas lo van a hacer volver definitivamente". "Si es de Tauro, Virgo, Piscis o Escorpio lo valorará mucho. Éxitos. Muy buena letra", completó la amante del horóscopo.

Los más molestos con el tuit viral castigaron: "Decime que estás mal de la cabeza, sin decirme que estás mal de la cabeza", "Mínimo una perimetral", "Soltalo hermanaaaa, yo no me gasto, le pongo todo en el contenedor y que lo pase a buscar si quiere".

"Hermana, si querés volver con tu ex hay formas más sencillas y menos humillantes", agregó otro tuitero molesto y la más observadora apuntó: "La única crítica que voy a hacer es: por qué devolviste los tupper te los hubieras quedado están re caros". "Por lo menos los devolvió, yo me hice la boluda y me quede con 2 que me venían bárbaro, sorry not sorry", completó otra joven.