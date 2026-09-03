Las página de IA sufrieron una caída en simulatáneo

Qué pasó con ChatGPT

OpenAI confirmó este jueves una incidencia denominada “ChatGPT Work Mode High Error Rates”, que provocó una interrupción parcial del servicio.

Según la página oficial de estado de la compañía, el problema comenzó a las 12:04 UTC y fue solucionado pocos minutos después, a las 12:10 UTC. OpenAI indicó que los servicios afectados se recuperaron completamente.

La incidencia aparece catalogada como una interrupción parcial y afectó a 15 componentes de ChatGPT. El registro de OpenAI muestra que el problema no estuvo limitado exclusivamente a una función aislada del chatbot.

El episodio se produjo, además, después de varias incidencias registradas por OpenAI durante los últimos días.

Claude también tuvo problemas

La plataforma de Anthropic tampoco quedó al margen.

El estado oficial de Claude informó este jueves una tasa elevada de errores en las solicitudes a Claude Sonnet 5. El incidente comenzó a las 12:37 UTC y la compañía informó que estaba investigando el problema.

FILE PHOTO: Claude también tuvo incovenientes este jueves (REUTERS/Dado Ruvic/)

La coincidencia con los problemas registrados en ChatGPT hizo que usuarios y medios comenzaran a hablar de una caída simultánea de los principales chatbots.

Anthropic también había registrado un incidente con Claude Sonnet 5 el día anterior, aunque ese problema había sido resuelto.

Grok se sumó a la lista

Grok, el chatbot desarrollado por xAI, también presentó dificultades durante la misma jornada.

Usuarios reportaron problemas para acceder al servicio y la compañía reconoció que estaba atravesando inconvenientes técnicos. La información disponible hasta ahora no permite establecer que la falla de Grok haya tenido relación con las de OpenAI o Anthropic.

¿También se cayó Gemini?

Los reportes de problemas alcanzaron además a Gemini, aunque en este caso la situación parece haber sido diferente.

Según los reportes publicados durante la jornada, Google registró una degradación parcial que afectó especialmente a usuarios de la API de Gemini.

¿Fue una sola falla?

La coincidencia es llamativa: varias de las plataformas de IA más populares tuvieron problemas durante una ventana temporal similar. Pero las compañías no comunicaron hasta ahora que exista una infraestructura compartida que haya provocado todas las interrupciones.

Tampoco hay información que permita afirmar que se trató de un ciberataque coordinado.

Por ahora, lo más preciso es hablar de varios incidentes que se produjeron prácticamente al mismo tiempo, sin una causa común confirmada.

Por ahora, las plataformas volvieron a funcionar y no existe confirmación de un apagón general de las IA ni de una causa única detrás de las fallas.

La pregunta que queda abierta es si se trató simplemente de una coincidencia poco habitual o si durante las próximas horas alguna de las compañías identifica un componente de infraestructura común que permita explicar por qué varias de las herramientas de IA más utilizadas del mundo tuvieron problemas prácticamente al mismo tiempo.