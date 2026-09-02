¿Cómo saber si las sobras de la heladera ya no se pueden comer?

El olor y apariencia no alcanzan para definir si una sobra es segura

La doctora Vanessa Coffman, experta en seguridad alimentaria, trazó una diferencia central entre seguridad y calidad de los alimentos.

La seguridad : remite a los peligros que pueden causar enfermedad, entre ellos los microbiológicos, físicos, químicos y alergénicos.

: remite a los peligros que pueden causar enfermedad, entre ellos los microbiológicos, físicos, químicos y alergénicos. La calidad: se vincula con características sensoriales como el olor, el sabor, el color o la textura.

Esa distinción es relevante porque muchos microorganismos patógenos no producen cambios detectables a simple vista. En otras palabras, un alimento puede conservar una apariencia normal y, de todos modos, contener agentes capaces de causar una infección.

La OMS sostiene que las enfermedades transmitidas por alimentos suelen estar asociadas con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que ingresan al organismo a través del consumo.

Por eso, las señales visibles sirven para desechar comida en mal estado, pero no funcionan como garantía de inocuidad. La recomendación general de especiaas y organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es atender también:

Tiempo de almacenamiento

Temperatura de refrigeración

Forma en que fueron manipuladas las preparaciones

Hay 5 señales que justifican desechar la comida

La nutricionista Krizella Pascua, citada por EatingWell, enumeró indicios que pueden mostrar que una sobra ya se deterioró y no conviene consumirla. Entre los principales aparecen:

Olor agrio o extraño al abrir el recipiente

Textura viscosa o pegajosa en la superficie

Manchas de moho o crecimiento visible de hongos

Cambios de color inusuales o desparejos

Envases hinchados, espuma o burbujas sin explicación

Estos cambios pueden aparecer cuando distintos microorganismos degradan proteínas, grasas o carbohidratos y generan compuestos que modifican el alimento.

La FDA advierte que en muchos productos blandos o húmedos el moho visible puede extenderse por debajo de la superficie. Retirar solo la parte afectada no siempre elimina el riesgo.

En recipientes cerrados, un envase inflado o comida que burbujea puede indicar producción de gas por crecimiento microbiano. Los especialistas señalaron que, ante cualquiera de estas señales, lo más prudente es descartar el contenido.

La temperatura y tiempo de guarda son claves para prevenir intoxicaciones

La etapa más importante no empieza cuando se revisa la heladera, sino apenas termina la comida. La FDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomiendan refrigerar las sobras dentro de las dos horas posteriores a la cocción. Si la temperatura ambiente supera los 32 (89,6 ), ese margen baja a una hora.

La explicación se relaciona con la llamada zona de peligro, el rango en el que las bacterias se multiplican con mayor rapidez. De acuerdo con las guías oficiales, esa franja va de 4 a 60 (40 a 140 ). Mantener los alimentos fuera de la heladera dentro de ese intervalo durante demasiado tiempo favorece el aumento de microorganismos.

Entre las medidas que los expertos consideran más útiles figuran:

Guardar las sobras en recipientes limpios y herméticos

Usar envases poco profundos para acelerar el enfriamiento

para acelerar el enfriamiento Mantener la heladera en 4 (40 ) o menos

Evitar el contacto entre alimentos listos para comer y carnes crudas o sus jugos

o sus jugos Rotular los recipientes con la fecha de preparación

El USDA agrega que la mayoría de las sobras cocidas puede conservarse de manera segura en refrigeración entre tres y cuatro días. Aunque el plazo puede variar según el tipo de alimento. Para reducir errores, la referencia habitual es la tabla oficial de almacenamiento en frío de FoodSafety.gov.

Recalentar bien también forma parte de la seguridad alimentaria

La conservación correcta no elimina por sí sola todos los riesgos. Los organismos sanitarios recomiendan recalentar las sobras hasta alcanzar una temperatura interna de 74 (165 ). Ese control, sostienen las guías, ayuda a destruir la mayor parte de las bacterias que pudieron multiplicarse durante el almacenamiento.

Para comprobarlo, la recomendación es usar un termómetro para alimentos en lugar de guiarse por el vapor, tiempo en microondas o temperatura superficial. La OMS y la FDA coinciden en que la manipulación segura exige una cadena de cuidados desde la preparación inicial hasta el consumo.

Según las autoridades sanitarias, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a un problema que cada año afecta a millones de personas en todo el mundo.