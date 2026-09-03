Un millonario robo se registró durante la madrugada de este jueves en Media Agua, donde delincuentes ingresaron a un comercio y se llevaron alrededor de $10 millones en efectivo, además de una importante cantidad de mercadería.
Robo millonario: se llevaron $10 millones y mercadería de un trozadero
El hecho ocurrió en la zona de calle Barboza y avenida San Martín, donde los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del establecimiento, aprovechando que en el sector había una construcción.