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Robo millonario: se llevaron $10 millones y mercadería de un trozadero

El hecho ocurrió en la zona de calle Barboza y avenida San Martín, donde los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del establecimiento, aprovechando que en el sector había una construcción.

Un millonario robo se registró durante la madrugada de este jueves en Media Agua, donde delincuentes ingresaron a un comercio y se llevaron alrededor de $10 millones en efectivo, además de una importante cantidad de mercadería.

El hecho ocurrió en la zona de calle Barboza y avenida San Martín, donde los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera de un trozadero aprovechando que atrás había una construcción.

Según las primeras informaciones, los sujetos utilizaron herramientas para violentar una ventana y acceder al interior del lugar. Según se puede ver, en un video aportado por el medio Sarmiento al Día.

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Entre lo robado se encuentran pollos, fiambres y carne de novillo, generando pérdidas económicas millonarias para los propietarios.

Tras conocerse el hecho, intervino personal de la Seccional 8ª, que quedó a cargo de las actuaciones y de la investigación para intentar determinar quiénes fueron los autores del robo.

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