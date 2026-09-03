Robo millonario: se llevaron $10 millones y mercadería de un trozadero

El hecho ocurrió en la zona de calle Barboza y avenida San Martín, donde los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera de un trozadero aprovechando que atrás había una construcción.

Según las primeras informaciones, los sujetos utilizaron herramientas para violentar una ventana y acceder al interior del lugar. Según se puede ver, en un video aportado por el medio Sarmiento al Día.