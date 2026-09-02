Cuáles son los electrodomésticos que no deberías enchufar en una zapatilla

Los electrodomésticos de alto consumo no se tienen que conectar a las zapatillas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay electrodomésticos que no se pueden enchufar en una zapatilla, ¿cuáles son?

Ejemplos de los aparatos de alto consumo y que generan calor pueden ser las estufas eléctricas, los caloventores, los microondas, hornos eléctricos, pavas eléctricas, cafeteras, anafes, heladeras, lavarropas, planchas de pelo, planchas de ropa y aspiradoras potentes. Requieren una conexión estable y continua que la zapatilla no les puede proporcionar.

Para usar una zapatilla, alargador o adaptador de manera segura, compra dispositivos que vengan con las especificaciones de uso y que indiquen el límite de amperes o watts que tolera. No superes ese límite conectando muchos aparatos en ella.

Errores de electricidad en la casa que pueden ser peligrosos

Un error de electricidad evitable y controlable puede convertirse en un accidente de casa.

Evita accidentes domésticos por electricidad.