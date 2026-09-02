Cuáles son los electrodomésticos que no deberías enchufar en una zapatilla

FUENTE: DIARIO UNO
Los electrodomésticos de alto consumo no se tienen que conectar a las zapatillas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay electrodomésticos que no se pueden enchufar en una zapatilla, ¿cuáles son?
Ejemplos de los aparatos de alto consumo y que generan calor pueden ser las estufas eléctricas, los caloventores, los microondas, hornos eléctricos, pavas eléctricas, cafeteras, anafes, heladeras, lavarropas, planchas de pelo, planchas de ropa y aspiradoras potentes. Requieren una conexión estable y continua que la zapatilla no les puede proporcionar.
Para usar una zapatilla, alargador o adaptador de manera segura, compra dispositivos que vengan con las especificaciones de uso y que indiquen el límite de amperes o watts que tolera. No superes ese límite conectando muchos aparatos en ella.
Errores de electricidad en la casa que pueden ser peligrosos
Un error de electricidad evitable y controlable puede convertirse en un accidente de casa.
Evita accidentes domésticos por electricidad.
- No contar con un disyuntor o interruptor diferencial para cortar la luz en caso de emergencias.
- No tener una conexión a tierra puede generar toques de electricidad al tocarlos.
- Ignorar señales claras de peligro como enchufes calientes, cables pelados o chispas es un error que puede terminar mal.