¿La leche fortalece o no los huesos?

Consumir suficiente calcio sigue siendo importante, sobre todo para algunos grupos de alto riesgo, pero puede haber fuentes mejores.

¿Qué es lo que la leche les aporta a los huesos?

El calcio es un nutriente esencial, fundamental para la función nerviosa, muscular y cardiaca, así como para la salud de huesos y dientes. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los nutrientes, tu cuerpo solo necesita una cierta cantidad. Las directrices dietéticas estadounidenses recomiendan que los adultos consuman entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día, pero este umbral es objeto de debate entre los expertos, y otros países, como el Reino Unido, solo recomiendan 700 miligramos.

Ensayos clínicos previos descubrieron que cuando los niños y adultos que no comían suficiente calcio aumentaban su consumo, ya fuera mediante alimentos lácteos o suplementos, su densidad ósea aumentaba hasta un 3 por ciento. Pero esos aumentos fueron demasiado pequeños para reducir significativamente el riesgo de fractura, explicó Willett. Y otros estudios hallaron que las personas deben consumir calcio adicional todos los días para mantener esas ganancias, una inversión que puede que no merezca la pena, añadió.

“La idea de que necesitamos mucho calcio se basa principalmente en estudios a muy corto plazo que analizan el equilibrio del calcio durante unas pocas semanas”, dijo Willett. Y un análisis de 79 artículos sobre la leche publicados entre 1999 y 2003 descubrió que más de un tercio recibieron financiación de la industria láctea.

Incluso hay pruebas de que la gente puede tener huesos fuertes sin beber leche. Según una revisión publicada en 2020, las personas que viven en los países con las tasas más bajas de fracturas de cadera también suelen beber menos leche. Y los análisis de múltiples estudios revelaron que beber más leche no estaba asociado a un menor riesgo de fractura.

Por supuesto, estos estudios no pueden demostrar ninguna relación entre el consumo de leche y la salud ósea, aseguró René Rizzoli, exjefe del departamento de enfermedades óseas de los Hospitales Universitarios de Ginebra. Para demostrar que el consumo de leche previene las fracturas, por ejemplo, harían falta ensayos clínicos sobre el tema, que no se hicieron.

Durante generaciones, se dijo que la leche es parte esencial de una dieta sana. Hoy ese dato está en duda. (Foto: The New York Times)

“En última instancia, tu ejercicio y una dieta más amplia pueden tener más influencia sobre tu salud ósea. Así que no solo cuentes con la leche para eliminar el riesgo de fractura”, aseveró Rizzoli.

¿Algunas personas necesitan la leche más que otras?

Los expertos afirman que los niños de 9 a 18 años necesitan más calcio que cualquier otro grupo de edad para favorecer su crecimiento; al igual que los adultos mayores, ya que la densidad ósea tiende a disminuir a partir de los 50 años.

Cuando los niveles de calcio de una persona son bajos, el organismo puede adaptarse extrayendo más calcio de los alimentos y rechazando menos como desecho. Pero estos mecanismos disminuyen con la edad, y cuando el cuerpo no obtiene suficiente, extrae más calcio de los huesos, añadió, debilitándolos.

En un ensayo clínico de 2021, los investigadores les dijeron a más de 7000 ancianos que vivían en centros de asistencia de Australia que mantuvieran sus dos raciones habituales de lácteos al día o aumentaran su consumo a 3,5 raciones diarias. Durante los dos años que duró el estudio, el grupo que consumió más lácteos redujo en un 11 por ciento el riesgo de caídas y en un 33 por ciento el riesgo de fracturas. Los investigadores también descubrieron que mantenían más peso, masa muscular y densidad ósea que el grupo con menor consumo de leche, aunque el equipo no pudo determinar si su menor riesgo de caídas y fracturas se debía a unos huesos más fuertes o a otra cosa, dijo Sandra Iuliano, nutricionista de la Universidad de Melbourne.

En cualquier caso, la leche puede ser una de las fuentes más convenientes de calcio, junto con otros nutrientes como proteínas, potasio y fósforo, dijo Jeri Nieves, epidemióloga nutricional del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York. Otros alimentos (como el tofu, los pescados de hueso, las verduras de hoja y el jugo de naranja enriquecido o las leches vegetales) también son buenas fuentes, explicó, aunque tengan menos calcio por ración.

Sin embargo, la mejor opción para el calcio pueden ser los productos lácteos fermentados, como el yogur y el queso. Favorecen el microbioma intestinal, tienden a ser mejor tolerados por las personas sensibles a la lactosa y están más estrechamente relacionados con un menor riesgo de fractura que la leche, dijo Rizzoli. También están repletos de calcio: una porción de 42 gramos de queso Cheddar, por ejemplo, tiene la misma cantidad que una taza de leche entera.

“Si te gusta la leche, tomala. Si no te gusta la leche o no la tolerás, utilizá otra fuente”, cerró Nieves.

*Por Simar Bajaj, quien cubre temas de salud y bienestar.