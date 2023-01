Ibai Llanos sobre el tema de Shakira: "Descanse en paz Gerard Piqué"

“Entendí que no era culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique”, reza una parte de la letra.

Los desopilantes comentarios de Ibai Llanos por el tema de Shakira contra Piqué

“Descanse en paz Gerard Piqué, no me esperaba que esto fuera tan ‘hardcore' ”, expresó el streamer luego de oír la canción por completo.

Respecto de la frase del tema “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, Ibai Llanos sostuvo: “Esto en verdad no lo entiendo. Porque no ha pisado un gimnasio en su p*ta vida. Toda la canción lo entiendo y reparte hostias, pero es verdad que este hijo de p... lo que es un gimnasio lo ha pisado menos que yo”.

Previo al lanzamiento de la canción de Bizarrap, Ibai contó que estuvo en tratativas para hacerle una entrevista a Shakira, pero todo quedó en un ‘casi’:

“Estuve a punto de hacer un ‘Charlando tranquilamente’ con Shakira, pero por su parte se acabó cancelando”. Además, asegura que siempre se ha portado bien con él: “Las veces que he estado con ella ha sido una persona encantadora. Me cae bien de verdad. Evidentemente no es mi amiga, la he visto tres veces en mi vida”, concluyó.

La letra completa de la canción de Shakira y Bizarrap que apunta contra Piqué

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa tipos como tú, pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".