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Salud mental: implementaron un plan de detección en colegios secundarios

Un proyecto articulado entre Salud, Educación y el sector minero aplica encuestas a estudiantes para prevenir problemáticas graves y fortalecer redes de apoyo.

Con el inicio de la semana, la localidad de Calingasta se convirtió en el epicentro de una intervención clave para el bienestar juvenil. El pasado lunes 11 de mayo se puso en marcha el “Proyecto Integrado de Salud Mental”, una iniciativa intersectorial que busca radiografiar el estado emocional de adolescentes de entre 13 y 17 años para detectar señales de alerta y prevenir situaciones críticas, como el suicidio adolescente.

La propuesta surge de un esfuerzo conjunto que borra las fronteras entre lo público y lo privado. En ella participan la Dirección de Salud Mental (Ministerio de Salud), la Dirección de Gabinetes Técnicos (Ministerio de Educación), la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio de Minería y la empresa Glencore.

El foco en la prevención temprana

En esta fase inicial, las actividades se concentraron en el Colegio Jesús de la Buena Esperanza y la Escuela Secundaria Orientada, ambos en Barreal. El núcleo del proyecto es un relevamiento exhaustivo mediante una encuesta anónima de 132 preguntas, aplicada bajo estricto consentimiento de los padres.

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El cuestionario no deja cabos sueltos: indaga sobre vínculos familiares, el clima en las aulas, el impacto del bullying, el consumo problemático y la influencia de las pantallas en la vida cotidiana.

La doctora Noelia Villena, directora de Salud Mental, subrayó la importancia de la evidencia para la gestión: “Este trabajo se hace para conocer la realidad de los adolescentes y tomar decisiones que los favorezcan. Las políticas públicas deben estar basadas en vivencias actuales para ser realmente útiles”.

Una escuela que escuche

El impacto del malestar psicológico en las aulas es un factor que el Ministerio de Educación no ignora. Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos, advirtió que estos problemas afectan gravemente el rendimiento académico. “Abordar el bienestar es esencial para construir un entorno seguro y garantizar aprendizajes significativos”, señaló.

Por su parte, Daniel Molina, de la Defensoría Nacional, enfatizó el valor de la "escucha activa" y la necesidad de identificar realidades locales para diseñar dispositivos de apoyo que sean efectivos en el territorio. Con este diagnóstico, Calingasta busca adelantarse a las crisis, transformando la información en herramientas concretas de contención para sus jóvenes.

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