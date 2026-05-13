Con el inicio de la semana, la localidad de Calingasta se convirtió en el epicentro de una intervención clave para el bienestar juvenil. El pasado lunes 11 de mayo se puso en marcha el “Proyecto Integrado de Salud Mental”, una iniciativa intersectorial que busca radiografiar el estado emocional de adolescentes de entre 13 y 17 años para detectar señales de alerta y prevenir situaciones críticas, como el suicidio adolescente.
Salud mental: implementaron un plan de detección en colegios secundarios
Un proyecto articulado entre Salud, Educación y el sector minero aplica encuestas a estudiantes para prevenir problemáticas graves y fortalecer redes de apoyo.