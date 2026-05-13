Salud mental: implementaron un plan de detección en colegios secundarios

El cuestionario no deja cabos sueltos: indaga sobre vínculos familiares, el clima en las aulas, el impacto del bullying, el consumo problemático y la influencia de las pantallas en la vida cotidiana.

La doctora Noelia Villena, directora de Salud Mental, subrayó la importancia de la evidencia para la gestión: “Este trabajo se hace para conocer la realidad de los adolescentes y tomar decisiones que los favorezcan. Las políticas públicas deben estar basadas en vivencias actuales para ser realmente útiles”.

Una escuela que escuche

El impacto del malestar psicológico en las aulas es un factor que el Ministerio de Educación no ignora. Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos, advirtió que estos problemas afectan gravemente el rendimiento académico. “Abordar el bienestar es esencial para construir un entorno seguro y garantizar aprendizajes significativos”, señaló.

Por su parte, Daniel Molina, de la Defensoría Nacional, enfatizó el valor de la "escucha activa" y la necesidad de identificar realidades locales para diseñar dispositivos de apoyo que sean efectivos en el territorio. Con este diagnóstico, Calingasta busca adelantarse a las crisis, transformando la información en herramientas concretas de contención para sus jóvenes.