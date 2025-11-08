El lanzamiento del “vaso oso” de Starbucks desató una “locura mundial” y una histeria colectiva sin precedentes, agotándose en minutos y alcanzando precios de reventa de hasta 600 dólares en plataformas online. Este producto, oficialmente denominado Glass Bearista Cold Cup y lanzado por el gigante del café el 6 de noviembre de 2025 para su colección navideña, superó las expectativas de demanda.
Furor por el codiciado vaso de oso
