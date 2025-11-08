Furor por el codiciado vaso de oso

El furor por la pieza de colección fue tal que, en diversas localidades de Estados Unidos, miles de fanáticos hicieron fila desde la madrugada, algunos incluso desde las 3 a.m. en locales de todo el país, desesperados por no quedarse sin su Bearista y generando altercados. La situación escaló a niveles de caos con reportes de “peleas y empujones” en el punto de venta. Este tierno recipiente de vidrio con forma de oso y tapa-gorro verde se convirtió en el artículo más viral de la temporada, superando el hype que generaron juntos otros lanzamientos populares.

El diseño cute y el carácter de edición limitada de la taza de vidrio, con capacidad de 20 onzas para bebidas frías, generaron un interés inmediato, alimentado por una campaña de anticipación en redes sociales donde se pudo ver el vaso en uso antes de su disponibilidad. Si bien su precio oficial rondaba los US$29.95, a las horas de su lanzamiento la escasez real en tienda propició un mercado secundario.