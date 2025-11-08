"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > vaso

Furor por el codiciado vaso de oso

El lanzamiento del vaso de Starbucks desató una “locura mundial” y una histeria colectiva sin precedentes.

El lanzamiento del “vaso oso” de Starbucks desató una “locura mundial” y una histeria colectiva sin precedentes, agotándose en minutos y alcanzando precios de reventa de hasta 600 dólares en plataformas online. Este producto, oficialmente denominado Glass Bearista Cold Cup y lanzado por el gigante del café el 6 de noviembre de 2025 para su colección navideña, superó las expectativas de demanda.

El furor por la pieza de colección fue tal que, en diversas localidades de Estados Unidos, miles de fanáticos hicieron fila desde la madrugada, algunos incluso desde las 3 a.m. en locales de todo el país, desesperados por no quedarse sin su Bearista y generando altercados. La situación escaló a niveles de caos con reportes de “peleas y empujones” en el punto de venta. Este tierno recipiente de vidrio con forma de oso y tapa-gorro verde se convirtió en el artículo más viral de la temporada, superando el hype que generaron juntos otros lanzamientos populares.

El diseño cute y el carácter de edición limitada de la taza de vidrio, con capacidad de 20 onzas para bebidas frías, generaron un interés inmediato, alimentado por una campaña de anticipación en redes sociales donde se pudo ver el vaso en uso antes de su disponibilidad. Si bien su precio oficial rondaba los US$29.95, a las horas de su lanzamiento la escasez real en tienda propició un mercado secundario.

Te puede interesar...

En portales como eBay, los ositos se encontraban revendiéndose a precios que oscilaban entre los US$150 y los US$600, según diversos reportes, alimentando la especulación. Los fanáticos expresaron su euforia en redes sociales con comentarios como: “NEEEEEDDDDD” y “lucharé contigo por eso”.

Starbucks, que también presentó una colaboración con Hello Kitty en la misma fecha, no emitió comentarios sobre el frenesí desatado por su viral Bearista.

Temas

Te puede interesar