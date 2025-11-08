Milei participó de la asunción del nuevo presidente de Bolivia

Junto al mandatario argentino estuvieron el canciller Pablo Quirno y la secretaria General Karina Milei. La comitiva internacional estará compuesta por el mencionado Noboa, los presidentes de Chile (Gabriel Boric) y Uruguay; la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Bolivia: ceremonia de asunción de Rodrigo Paz

Nacido en España e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz Pereira llegó a las elecciones generales de Bolivia sin ser el favorito de las encuestas pero con una extensa trayectoria legislativa e incluso con una gestión como alcalde de Tarija. Representando al Partido Demócrata Cristiano (PDC) llegó al balotaje frente a Jorge "Tuto" Quiroga, una figura de la derecha boliviana más ligada al conservadurismo. Eso le permitió a Paz absorber votos del centro y el progresismo de su país, que le permitieron obtener el 54,96% de los votos en la definición del 19 de octubre.

Sin mayoría legislativa, Paz tendrá que tener un gobierno de coalición hasta el 2030. Asume el gobierno con una alta inflación para los parámetros históricos de Bolivia (superior al 20% anual), una escasez de combustibles y una crecida de la demanda local de dólares estadounidenses. Entre sus promesas de campaña, el presidente electo apuntó a una flexibilización cambiaria, un cambio en el esquema de subsidios energéticos y un paquete de reformar tributarias.