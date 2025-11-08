Novak Djokovic volvió a hacerlo. El serbio de 38 años se consagró campeón del ATP 250 de Atenas, al vencer al italiano Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 en una final de más de tres horas. De esta manera, el número 5 del ranking sumó su título ATP número 101, el segundo de la temporada, y reafirmó su vigencia en el tenis mundial, alcanzo una nueva marca en la historia del deporte.
Djokovic ganó el ATP 250 de Atenas y obtuvo su título número 101
