Djokovic ganó el ATP 250 de Atenas y obtuvo su título número 101

El serbio de 38 años se consagró campeón del ATP 250 de Atenas, al vencer al italiano Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 en una final de más de tres horas.

Novak Djokovic volvió a hacerlo. El serbio de 38 años se consagró campeón del ATP 250 de Atenas, al vencer al italiano Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 en una final de más de tres horas. De esta manera, el número 5 del ranking sumó su título ATP número 101, el segundo de la temporada, y reafirmó su vigencia en el tenis mundial, alcanzo una nueva marca en la historia del deporte.

El torneo griego, disputado sobre superficie dura y bajo techo, tuvo un condimento simbólico: fue la primera edición del certamen organizado por la familia Djokovic, lo que le dio un significado extra a la conquista. A lo largo de la semana, Nole volvió a mostrar su sello competitivo y su capacidad para sobreponerse a los momentos adversos, especialmente en la final, donde dio vuelta el marcador tras un comienzo desfavorable ante Musetti.

En la definición, Novak conectó 6 aces y cometió 3 dobles faltas, mientras que su rival marcó 10 aces y 3 dobles faltas. El serbio aprovechó 4 de 10 oportunidades de quiebre, contra 3 de 9 de Musetti, y volvió a imponer su temple en los puntos decisivos para quedarse con la victoria.

Con este título, Djokovic se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un torneo ATP desde Ken Rosewall, quien lo logró con 43 años en Hong Kong 1977. Además, alcanzó el tercer lugar histórico en cantidad de títulos, solo por detrás de Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

El de Belgrado también consiguió su segundo trofeo de 2025, tras su consagración en Ginebra, y extendió su récord como el jugador con más títulos en superficie rápida de la Era Abierta, con 72 conquistas.

