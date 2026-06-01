El truco casero para arreglar una grieta en la pared

Un truco casero y algo más: por qué la pared de mi casa tiene una grieta

¿Por qué aparecen grietas en la pared de la casa? Básicamente, esto pasa por movimiento o estructura. Las grietas estructurales se forman por el asentamiento de los terrenos o por algún tipo de impacto.

Otras grietas en la pared aparecen de manera superficial y afectan el revestimiento, pintura o yeso. Estas grietas se forman por cambios de temperatura, por humedad o porque la pintura está vieja.

Frente a grietas peligrosas en la pared, hay que buscar ayuda profesional.

Otras razones por las que una pared puede tener grietas son por el asentamiento del terreno, por una mala calidad de los materiales o por aparición de hongos o moho. Sea cual sea el caso, hay que resolverlo con un truco casero o de manera profesional.

Cuando las grietas o fisuras son más profundas y atraviesan el revestimiento llegando al ladrillo, hay que prestar más atención. Cuando una grieta atraviesa el muro y entra un lápiz en ella y se forma de manera diagonal respecto al piso, hay que llamar a un especialista.

Estas líneas suelen estar en los marcos de las puertas o ventanas y nos indican que hay un problema más serio que una fisura en el yeso.

Truco casero paso a paso: cómo tapar una grieta en la pared

Para este truco casero vas a necesitar: una espátula, un pincel para limpiar, un sellador elástico, masilla y cinta de fibra de vidrio. En el video de este truco se puede ver mejor el paso a paso.

Para comenzar con este truco casero , primero hay que abrir la línea o fisura en la pared con ayuda de una espátula.

, primero hay que abrir la línea o fisura en la con ayuda de una espátula. Limpia la grieta para que no quede polvo en el interior.

Coloca en la abertura de la pared el sellador plástico, tal como se ve en el truco casero . Deja que seque por 48 horas.

el sellador plástico, tal como se ve en el . Deja que seque por 48 horas. Coloca la cinta de fibra de vidrio y, por encima, masilla. Deja que la pared se seque bien y, si es necesario, pinta por encima.