Estos celulares se quedarán sin Netflix a partir del 1 de abril

Uno por uno, los modelos de celulares que se quedan sin Netflix en abril

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Sony Xperia Z

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Estos dispositivos, lanzados entre 2011 y 2014, quedarán sin acceso a Netflix debido a que hace años dejaron de recibir actualizaciones de software. Esta falta de soporte no solo impide la compatibilidad con servicios digitales actuales, sino que también incrementa la exposición a posibles vulnerabilidades informáticas.

En el caso de Apple, los modelos de iPhone X y anteriores tampoco podrán continuar utilizando la plataforma, ya que no son compatibles con iOS 17 ni con versiones más recientes. Si bien estos equipos siguen siendo funcionales para tareas básicas de comunicación, quedaron al margen de las mejoras de rendimiento y seguridad que incorporan las actualizaciones actuales, lo que limita su uso en los servicios de streaming.

Los riesgos de usar celulares desactualizados

Para quienes aún utilizan dispositivos desactualizados, este cambio va mucho más allá de la pérdida de acceso a Netflix. Esto teniendo en cuenta que seguir usando estos teléfonos pone en riesgo la privacidad y también implica una reducción progresiva de funciones. En un entorno cada vez más digitalizado, donde gran parte de la vida cotidiana depende del celular, estas limitaciones empiezan a sentirse en múltiples aspectos.

Aplicaciones que hoy resultan esenciales —desde mensajería hasta compras online— requieren versiones recientes del sistema operativo para garantizar estándares adecuados de seguridad y estabilidad. Por eso, verificar si un equipo cumple con los requisitos es clave: en Android, esta información se encuentra dentro de “Configuración”, en el apartado “Acerca del teléfono” y luego en “Información del software”; mientras que en dispositivos de Apple se puede consultar en “Configuración”, “General” y “Información”, junto al campo “Versión de software”.

Sin dudas, realizar esta comprobación permite anticiparse a posibles limitaciones y entender si el dispositivo quedará fuera no solo de Netflix, sino también de otras aplicaciones fundamentales como WhatsApp, que con el tiempo también dejan de ser compatibles con sistemas más antiguos.