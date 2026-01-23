La construcción del Corredor Norte, futuro camino de acceso al Proyecto Vicuña, avanza como una de las obras de infraestructura más relevantes para la región. El trazado, que comprende desde el tramo A al D, presenta importantes desafíos técnicos y un cronograma exigente, y se complementará con los trabajos correspondientes a los tramos E y F, adjudicados en abril de 2025 a la unión transitoria de empresas Terusi Construcciones S.A. y Semisa Infraestructura S.A.
Avanza la construcción del Corredor Norte, clave para el Proyecto Vicuña
El desarrollo del Corredor Norte representa un paso estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura operativa del Proyecto Vicuña, además de mejorar sustancialmente la conectividad y el acceso a la zona.