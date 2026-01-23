Avanza la construcción del Corredor Norte, clave para el Proyecto Vicuña

Por su parte, las secciones B, C y D conectarán Junta La Palca con La Majadita y constituyen el tramo de mayor magnitud, con aproximadamente 107,4 kilómetros de extensión. Allí se realizarán movimientos de suelo a gran escala, obras de arte, sistemas de drenaje y estructuras de contención.

En total, el proyecto vial supera los 170 kilómetros, consolidándose como una red de acceso fundamental para garantizar la sostenibilidad del emprendimiento en el largo plazo.

Tras un proceso de análisis que se extendió por tres meses, Vicuña seleccionó a las empresas que continúan en el proceso licitatorio, evaluando criterios de solvencia financiera, seguridad y capacidad técnica. Además, las futuras contratistas deberán presentar planes específicos para la integración de mano de obra y servicios locales, con el objetivo de maximizar el impacto económico positivo en las comunidades cercanas.

De manera complementaria, se prevé la realización de rondas de negocios en las comunidades, replicando experiencias previas como la licitación del servicio de catering, para facilitar el vínculo entre empresas oferentes y proveedores locales. También se habilitarán espacios de relacionamiento para aquellas firmas que no participen como oferentes directos, promoviendo esquemas asociativos que fortalezcan las capacidades productivas del territorio.