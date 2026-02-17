Empieza el Año Nuevo Chino: qué significa el Caballo de Fuego y cómo impacta

En 2026, el signo dominante es el Caballo, tradicionalmente vinculado con la libertad, la acción, el liderazgo y la independencia. Es un símbolo de impulso y avance.

Al sumarse el elemento Fuego, esas características se intensifican. El Fuego representa energía, creatividad, ambición y determinación. Por eso, el Caballo de Fuego suele interpretarse como un ciclo dinámico, propicio para iniciar proyectos, asumir desafíos y tomar decisiones importantes.

Al mismo tiempo, la tradición advierte que se trata de una energía intensa, que puede traducirse en impulsividad si no se equilibra con reflexión.

Por qué cambia la fecha del Año Nuevo Chino

A diferencia del calendario gregoriano —que fija el inicio del año el 1° de enero— el sistema chino combina ciclos lunares y solares. Por eso la celebración varía cada año.

El Año Nuevo Chino se festeja en China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur, entre otros países. Las celebraciones incluyen reuniones familiares, rituales tradicionales, danzas del dragón y del león, fuegos artificiales y comidas típicas.

En Argentina, los festejos más convocantes suelen realizarse en el Barrio Chino de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, con actividades abiertas al público que combinan espectáculos culturales y gastronomía.

Embed - Gala de la Fiesta de la Primavera 2026 de CMG: WuBOT

Cuáles son los 12 animales del horóscopo chino

El zodíaco chino está compuesto por un ciclo de 12 animales que se repite cada doce años:

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

Con el inicio del Caballo de Fuego, el calendario chino abre un nuevo ciclo cargado de simbolismo, en una festividad que combina tradición milenaria, identidad cultural y celebraciones multitudinarias en distintas partes del mundo.