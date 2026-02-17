La CGT San Juan se suma al paro nacional por el debate de la reforma laboral

Desde el sector gremial indicaron que la jornada incluirá la interrupción del transporte y del tránsito, con impacto también en los servicios aéreos, y que previamente se realizará una asamblea para organizar la adhesión.

image

Además, adelantaron que se sumarán otras organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, lo que refuerza la expectativa de una medida de alto impacto a nivel nacional y provincial.

Si bien el paro está previsto para esta semana, desde la CGT aclararon que se activará el mismo día en que la reforma sea tratada en el recinto, ya sea este jueves o, en caso de postergarse la sesión, el miércoles 25 de febrero.

Los puntos que generan mayor rechazo

Desde la conducción sindical manifestaron su preocupación por los cambios previstos en licencias médicas, vacaciones, horas extras y salario, al considerar que podrían afectar directamente los ingresos de los trabajadores.

También advirtieron sobre el impacto en los aportes jubilatorios y cuestionaron que el proyecto no contemple modificaciones estructurales en la carga impositiva que afrontan las empresas.

Como ejemplo, señalaron que en sectores como la minería, donde hoy rigen jornadas de ocho horas con horas extras remuneradas, la implementación de esquemas de 12 horas podría implicar una reducción significativa del salario real.

Posible judicialización

En caso de que la reforma sea aprobada, desde la CGT nacional anticiparon que avanzarán por la vía judicial, al considerar que la norma podría vulnerar derechos adquiridos y principios establecidos en la Constitución Nacional, especialmente los vinculados al artículo 14 bis.

En ese sentido, remarcaron que el debate no solo es económico, sino también institucional, por el alcance que tendría sobre las condiciones laborales. También confirmaron que la Unión Tranviarios Automotor de San Juan acompañaría la medida, aunque su conducción aguarda definiciones nacionales.

El paro se da en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, pese a los anuncios oficiales sobre posibles modificaciones en algunos artículos.