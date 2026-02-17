Siete de cada diez dicen no: el drama detrás de la adopción en San Juan

El temor a no poder acompañar

Desde el organismo señalaron que, en muchos casos, el rechazo surge por el miedo a no poder afrontar situaciones médicas o emocionales complejas.

“Hay familias que dicen no a patologías severas, pero a veces se trata de situaciones simples que se resuelven con tratamientos o intervenciones. El temor a no saber cómo manejarlas influye mucho”, indicaron desde el registro.

Las autoridades remarcaron que la adopción implica un compromiso para toda la vida y que no se trata solo de brindar afecto, sino también contención, estabilidad y acompañamiento integral.

Quiénes pueden adoptar

En San Juan pueden inscribirse como postulantes:

Matrimonios.

Personas en unión convivencial.

Solteros, divorciados o viudos.

Parejas sin distinción de género.

El único requisito etario es ser mayor de 25 años y tener al menos 16 años más que el niño o adolescente a adoptar. Actualmente, el 62% de los postulantes no tiene hijos. Además, el 42% corresponde a parejas heterosexuales y el 10% a parejas del mismo género.

Salud y discapacidad de los postulantes

No existe ningún impedimento legal para que personas con enfermedades o discapacidad se inscriban en el RUA. Durante el proceso, los equipos profesionales evalúan las condiciones físicas, emocionales y sociales para garantizar el bienestar del menor.

Vivienda e ingresos

No es obligatorio contar con casa propia. Sin embargo, el hogar debe ser adecuado a las necesidades del niño, niña o adolescente. En cuanto a los ingresos, la ley no fija un monto mínimo, pero los postulantes deben demostrar que pueden afrontar gastos vinculados a:

Educación

Salud

Alimentación

Vestimenta

Recreación

Contacto con los menores

Las personas interesadas en adoptar no pueden acercarse por cuenta propia a hogares o residencias donde viven los niños. Todo contacto debe ser autorizado por un juez de Familia y realizado con acompañamiento profesional.

Adopciones directas y situaciones informales

La legislación prohíbe la entrega directa de bebés o niños por parte de familiares o progenitores. Si una persona está criando a un menor sin vínculo legal, debe acercarse al RUA para regularizar la situación y garantizar los derechos del niño.

El proceso de inscripción es personal y gratuito. No es necesario contratar abogados para iniciar el trámite. La asistencia legal solo se requiere en la etapa judicial final. Además, los postulantes solo pueden inscribirse en el registro correspondiente a su lugar de residencia, aunque el trámite tenga validez nacional.

Identidad del niño

El nombre del menor debe ser respetado, ya que forma parte de su identidad. Solo puede modificarse mediante autorización judicial y con fundamentos vinculados a su bienestar.

Documentación requerida

Para inscribirse en el RUA se debe presentar:

Partida de nacimiento legalizada

Acta de matrimonio o unión convivencial (si corresponde)

Fotocopia de DNI

Examen psicofísico o certificado médico

Certificado de antecedentes

Constancia de trabajo o ingresos

Fotos carnet

Foto familiar

Partida de nacimiento de hijos (si los hubiera)

Declaración jurada de domicilio

Los interesados pueden solicitar turno y asesoramiento comunicándose al 2645807079 o acercándose a Caseros 390 sur, primer piso, Capital, de lunes a viernes de 7 a 13. En departamentos alejados, también se brinda orientación en los Juzgados de Paz.

Por Gabriel Rotter.