Reactivan la causa por la alumna quemada en una muestra escolar en Ullum

El avance de la investigación

El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de la víctima y fue caratulado como actuaciones por lesiones. En ese marco, el testimonio de la menor será determinante para precisar cómo se produjo el accidente y evaluar eventuales responsabilidades.

La madre ya declaró ante la Justicia y sostuvo que el hecho se habría originado cuando otro alumno manipuló un recipiente con alcohol u otra sustancia inflamable. Esa acción habría generado una combustión repentina que alcanzó a su hija, provocándole quemaduras principalmente en el cuello.

El episodio en la escuela

El hecho ocurrió en noviembre de 2025 durante una feria educativa realizada en la Escuela Elvira de la Riestra de Lainez, donde estudiantes de sexto grado exponían trabajos ante cursos más chicos.

Entre los proyectos se encontraba una maqueta que simulaba la erupción de un volcán mediante una reacción que producía chispas. En ese contexto se habría desencadenado el incidente que terminó con la menor herida.

Posible cierre de la causa

Desde el Ministerio Público indicaron que, si se confirma que el episodio fue consecuencia de una acción sin intención de dañar por parte de otro menor, el hecho podría ser considerado accidental y la causa cerrarse por inexistencia de responsabilidad penal.

En paralelo, las pericias revelaron que varios extintores del establecimiento estaban vencidos al momento del siniestro. No obstante, se constató que las autoridades habían gestionado previamente su recambio ante el Ministerio de Educación, trámite que no se habría concretado antes del evento.

Consecuencias

A raíz de las lesiones, la alumna debió someterse a un seguimiento médico con curaciones frecuentes. Además, tras lo ocurrido, la institución resolvió suspender de manera definitiva la tradicional muestra anual donde se produjo el accidente.

Mientras tanto, la Justicia espera avanzar con la declaración de la menor para definir el futuro del expediente.

Por Gabriel Rotter.