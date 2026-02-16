Qué significa rociar vinagre en el marco de las ventanas y cuáles son sus beneficios

Hoy te cuento qué significa y para qué se usa el truco de rociar vinagre en los bordes y marcos de las ventanas de la casa. Este procedimiento, un poco raro y llamativo, puede ayudarte a solucionar algunos problemas comunes, sobre todo en las ventanas de aluminio blanco corredizas.

Usos del vinagre: cosas de la casa que jamás hay que limpiar con este ingrediente

Existen muchas superficies donde nunca deberías colocar vinagre. El componente principal de este vino agrio es el ácido acético. También hay que evitar mezclar raras y nunca combinar vinagre con lavandina, cloro o amoniaco para limpiar.

Como todo ácido, en mayor o menor medida, posee la capacidad de corroer o desintegrar materiales. Esta cualidad puede ser un beneficio en ocasiones y un problema en otras.

Por ejemplo, las superficies de mármol o granito se llevan bastante mal con el vinagre. Lo mismo pasa con las maderas o suelos de madera que no están tratados correctamente.

Limpiar con vinagre la pantalla de un celular o una computadora es un error que puede salirte caro. Lo mismo ocurre con ciertos aceros de la cocina o de los utensilios que se pueden opacar o rayar en contacto con el vinagre.

Qué significa y cuáles son los beneficios de rociar vinagre en el marco de la ventana

¿Qué significa este truco? Normalmente, el vinagre se utiliza para limpiar los cristales o vidrios de las ventanas. Dentro de sus muchos beneficios destacan sus capacidades desinfectantes, abrasivas y abrillantadoras.

Cuando el borde o marco de la ventana se llena de polvo, bichos muertos, grasa, sarro, hongos y cualquier suciedad que impide el funcionamiento de la ventana, lo ideal es utilizar un poco de vinagre.

Retira la tierra o el polvo superficial con ayuda de una aspiradora de pico fino y luego rocía una mezcla de agua con vinagre blanco para ablandar la suciedad pegada en el corredor de la ventana.

Con una esponja de platos o un cepillo de dientes, refriega la suciedad y retira los restos con un trapo húmedo Vuelve a rociar vinagre y no lo retires; esto sirve para mantener el marco libre de hongos, de plagas, polvo y mejorar el deslizamiento.