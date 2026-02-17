"
Violento siniestro en Ruta 141: dos combis volcaron y hubo heridos

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 del lunes en Ruta 141, en la zona de la Difunta Correa. Dos combis volcaron y dejaron alrededor de 20 personas heridas.

Un grave siniestro vial se registró alrededor de las 22.30 del lunes 16 de febrero en la zona de la Difunta Correa, en el departamento Caucete, cuando dos vehículos tipo traffic volcaron sobre la Ruta Nacional 141.

El hecho ocurrió en el tramo ubicado pasando el control fitosanitario y antes del cruce ferroviario, en la zona de Vallecito. En los rodados viajaban mujeres, niños y personas mayores, y como consecuencia del vuelco varios ocupantes resultaron con lesiones de distinta consideración.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se habría producido cuando ambas unidades intentaron esquivar un camión con acoplado que circulaba sin luces reglamentarias. En medio de esa maniobra, los conductores perdieron el control y terminaron volcando sobre la calzada.

Según informó Vialidad Nacional – Distrito San Juan, los primeros en arribar al lugar fueron los agentes Benito Castro y Manuel Alejandro Tabares, quienes se dirigían al puesto de Marayes con un camión que transportaba maquinaria vial para continuar tareas en la zona del socavón.

Ambos trabajadores, capacitados en primeros auxilios y actuación en emergencias, cortaron de inmediato el suministro eléctrico de los vehículos siniestrados para evitar riesgos de incendio. Además, brindaron asistencia primaria, colaboraron en la contención de las víctimas y realizaron tareas de inmovilización hasta la llegada de las ambulancias y del personal policial.

Minutos más tarde, se sumaron efectivos de la Policía de San Juan, quienes ordenaron el tránsito, colaboraron en el rescate y coordinaron el traslado de los heridos.

Desde el Ministerio Público Fiscal de San Juan informaron que cinco personas —cuatro hombres y una mujer— debieron ser trasladadas al Hospital de Caucete, donde quedaron internadas en observación. El resto recibió atención médica en el lugar.

Actualmente, la UFI Delitos Especiales continúa con la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, aunque la principal hipótesis sigue vinculada a la circulación del camión sin iluminación adecuada.

