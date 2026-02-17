Fraude NFC: la nueva estafa que vacía billeteras sin que la víctima lo note

image

Desde el equipo de ciberseguridad de SONDA Argentina advierten que el problema no está en una falla del hardware, sino en el uso indebido de funciones legítimas del sistema. Los atacantes desarrollan aplicaciones que aparentan ser inofensivas —como linternas o calculadoras—, pero solicitan permisos sensibles como NFC o accesibilidad.

Al aceptar esos permisos, muchas veces sin leerlos, el usuario entrega sin saberlo el control de su billetera digital. Estas aplicaciones funcionan como verdaderos caballos de Troya: no rompen el chip ni vulneran el sistema, sino que operan sobre las APIs disponibles aprovechando la distracción.

El riesgo se potencia en tiendas no oficiales, donde suelen publicarse apps que parecen seguras y que luego activan funciones maliciosas mediante actualizaciones. En la mayoría de los casos, la ingeniería social es el disparador principal del fraude: el delincuente no fuerza el acceso, espera que la propia víctima le abra la puerta.

image

Otro punto clave es la responsabilidad ante el robo. Mientras muchas entidades financieras sostienen que el usuario facilitó el ataque al instalar aplicaciones falsas, especialistas consideran que, si no hubo consentimiento real, la operación debe considerarse no autorizada. Culpar al cliente por maniobras cada vez más sofisticadas aparece como una postura difícil de sostener.

En ese marco, señalan que desactivar el NFC no es una solución definitiva. El futuro de la prevención está en la autenticación contextual, con sistemas capaces de detectar incoherencias: pagos realizados en lugares incompatibles con la ubicación del celular, demoras anómalas en la señal o patrones de uso inusuales. A esto se suma la necesidad de biometría obligatoria en cada transacción, sin excepciones.

image

Para los especialistas, no se trata de una crisis tecnológica, sino de un desafío educativo. Las herramientas digitales son cada vez más potentes, pero su nivel de seguridad sigue dependiendo, en gran medida, de las decisiones cotidianas de los usuarios.