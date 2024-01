El truco de Harvard para adelgazar sin hacer dieta

Todos los expertos indican que es fundamental establecer una combinación positiva de ejercicio aeróbico para quemar calorías y anaeróbico para tonificar nuestros músculos y también establecer una base en la que no falten los nutrientes, las vitaminas, los hidratos de carbono y las grasas saludables. Todo en su justa medida.

Una falla que se produce en muchos casos, especialmente en el verano, es cuando intentamos hacer en poco tiempo lo que no hicimos durante todo el año. Si no hicimos bien los deberes durante el año, llegaremos a la época estival con un cuerpo que no nos gusta y con esos kilos de más que siempre son incómodos. Es ahí cuando aparecen las dietas milagrosas que pretenden hacer maravillas en solo unos días con resultados siempre adversos para el organismo.