El trapeado es mucho más exitoso cuando hacés esto

No teníamos idea de que lo estábamos haciendo mal trapeando el piso…

El elemento más sucio

Mucha gente piensa que el inodoro o el cepillo del inodoro es la mayor fuente de bacterias en el hogar, pero esto no es cierto. El sitio web holandés Helpling.nl reveló que la mayoría de las bacterias se encuentran en los traperos. Eso no es tan extraño cuando lo piensas. Con el trapero, frotas un piso lleno de polvo, cabello, restos de comida y otra suciedad. ¿Guardas tu trapeador sin limpiarlo? Entonces las bacterias que se encuentran en él se multiplicarán rápidamente.

Lavar

Por supuesto, no tienes que tirar tu trapeador o esponja después de cada uso. Si tu trapeador tiene una almohadilla extraíble, puedes limpiarla lavándola a 60 ° C. ¿Tienes un trapero que no se puede lavar? Entonces debes reemplazarlo al menos cada dos meses.

Estos son todos excelentes consejos para mantener limpio tu trapero, pero ¿cuál es la mejor manera de asegurarte de que tu piso esté realmente limpio? Aparentemente, mucha gente lo ha estado haciendo mal todos estos años; ¡sabemos la solución!

Agua

El error que mucha gente ha estado cometiendo es trapear el piso con agua tibia. Lo más probable es que hayas estado haciendo esto también, pero resulta que esta no es la mejor manera de limpiar tu casa. Anoesjka Imambaks, propietaria del servicio de limpieza Maid at Home explica por qué: “Cuando el agua está caliente, se evaporará más rápidamente y eso significa que los residuos de jabón del agente de limpieza se quedan en el suelo. Este residuo causará rayas y también hará que el piso se vuelva pegajoso. Es mucho mejor usar agua fría con un poco de limpiador multiuso. “¿Quién lo hubiera pensado? ¡Lo hemos estado haciendo mal todo el tiempo!

Vinagre

¿Tienes un piso laminado? Luego hay un truco fácil para asegurarte de que esté limpio y brillante de nuevo. ¡Todo lo que necesitas es un poco de vinagre! El vinagre blanco, o vinagre de limpieza, es el mejor producto de limpieza cuando se trata de pisos laminados. Si usas vinagre, no tienes que preocuparte por las rayas, manchas o grasa en tu piso. Agrega un chorrito de vinagre a un balde de agua. También asegúrate de que tu trapeador no esté demasiado mojado. Un trapero demasiado húmedo puede hacer que el laminado provoque abultamiento o hinchazón.