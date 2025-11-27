El primer celular plegable de Apple, carísimo: ¿cuánto costará?

Si comparamos el supuesto precio del iPhone Fold con sus competidores actuales, podemos afirmar que será un smartphone caro. Por ejemplo, el Galaxy Z Fold 7 de Samsung se vende por 1.999 dólares. Por su parte, el celular más costoso de Apple es el iPhone 17 Pro Max, que arranca de los 1.199 dólares y llega a los 1.999 en su versión con 2TB para almacenamiento interno.

iPhone Fold: ¿cómo será el primer teléfono plegable de Apple?

El terreno parece allanado para la aparición del iPhone con pantalla que se dobla. Este año, la firma de la manzana mordida lanzó el iPhone Air, un modelo que no es precisamente un éxito comercial, pero que los insiders describen como un paso necesario para el despliegue de los modelos plegables de la marca.

Anteriormente, circularon algunas de las posibles características del iPhone Fold. Se dijo que al estar desplegado tendría un display de 7,75 pulgadas que ofrecería una experiencia similar a la de una tablet; y que plegado mostraría una pantalla exterior de 5,49 pulgadas.

Se especula que el smartphone se doblará de un modo similar a los teléfonos de la serie Galaxy Z Fold. Es decir, que será una especie de tablet que se pliega para convertirse en un celular. De este modo, no esperamos que tenga la forma de los modelos tipo “flip”, que son más compactos.

La presentación del iPhone Fold de Apple se concretaría hacia los últimos meses de 2026, junto con los modelos de la serie 18. Antes, durante el primer trimestre, la compañía californiana anunciaría un iPhone low cost.