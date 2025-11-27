Día del yaguareté: alerta por su riesgo y su vínculo con el billete de $500

El avance del desmonte continúa siendo uno de los factores más críticos. Informes recientes señalan que la transformación del uso del suelo avanza incluso en zonas que deberían permanecer bajo resguardo, lo que incrementa los conflictos entre producción y conservación.

En este contexto, especialistas y organizaciones impulsan una agenda que incluye frenar la deforestación, fortalecer la fiscalización territorial, aumentar los recursos para áreas protegidas y restaurar corredores biológicos que permitan el desplazamiento y la reproducción de los ejemplares restantes.

image

Mientras la población se reduce, la figura del yaguareté permanece presente en la vida cotidiana de millones de personas a través del billete de 500 pesos.

image

La pieza obtuvo diversos reconocimientos internacionales por su diseño, que destaca al animal como símbolo del noreste argentino y lo ubica sobre un fondo que representa su ambiente natural.

image

En el anverso se lo muestra acompañado de flora autóctona, mientras que el reverso referencia las selvas donde históricamente habita.

Con la pérdida acelerada de su hábitat y la presión de actividades humanas sobre los últimos bosques nativos, la conservación del yaguareté se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales del país. Su permanencia en estado silvestre depende de medidas urgentes y sostenidas que permitan proteger los territorios donde aún resiste.