Día del yaguareté: alerta por su riesgo y su vínculo con el billete de $500
Argentina celebra el Día del Yaguareté en un escenario crítico: quedan menos de 300 ejemplares y su hábitat se reduce mientras el país lo mantiene como emblema en el billete de $500.
El yaguareté, una de las especies más emblemáticas del país y catalogada como Monumento Natural Nacional, atraviesa un declive que se profundiza cada año. Se estima que en todo el territorio argentino sobreviven entre 250 y 300 individuos, y menos de 20 en el Gran Chaco, la región más afectada por la pérdida de bosques, la fragmentación del hábitat y la persistencia de la caza ilegal.
El retroceso de la especie avanza a una velocidad que supera los esfuerzos de conservación. La degradación del ambiente y el aislamiento de las poblaciones representan dos factores determinantes en este escenario. La situación quedó expuesta recientemente con la muerte de una hembra liberada en un área protegida del norte argentino, un caso que continúa bajo investigación judicial tras la interrupción repentina del monitoreo satelital.
A ello se suma un antecedente judicial relevante: por primera vez, un tribunal oral dictó penas de prisión para cuatro responsables de matar un ejemplar y difundir las imágenes del hecho. La resolución marcó un punto de inflexión en materia de sanciones por caza ilegal y reforzó la necesidad de aplicar controles más estrictos en los territorios donde la especie aún sobrevive.
El avance del desmonte continúa siendo uno de los factores más críticos. Informes recientes señalan que la transformación del uso del suelo avanza incluso en zonas que deberían permanecer bajo resguardo, lo que incrementa los conflictos entre producción y conservación.
En este contexto, especialistas y organizaciones impulsan una agenda que incluye frenar la deforestación, fortalecer la fiscalización territorial, aumentar los recursos para áreas protegidas y restaurar corredores biológicos que permitan el desplazamiento y la reproducción de los ejemplares restantes.
Mientras la población se reduce, la figura del yaguareté permanece presente en la vida cotidiana de millones de personas a través del billete de 500 pesos.
La pieza obtuvo diversos reconocimientos internacionales por su diseño, que destaca al animal como símbolo del noreste argentino y lo ubica sobre un fondo que representa su ambiente natural.
En el anverso se lo muestra acompañado de flora autóctona, mientras que el reverso referencia las selvas donde históricamente habita.
Con la pérdida acelerada de su hábitat y la presión de actividades humanas sobre los últimos bosques nativos, la conservación del yaguareté se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales del país. Su permanencia en estado silvestre depende de medidas urgentes y sostenidas que permitan proteger los territorios donde aún resiste.