Una moto robada y otro intento frustrado: así cayó una pareja en Rawson

Con los elementos reunidos, la causa quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad y se obtuvieron las órdenes judiciales para realizar dos allanamientos en viviendas de Rawson.

Los procedimientos permitieron detener a ambos sospechosos y secuestrar distintos elementos considerados de interés para la investigación. Todo el material quedó incorporado a la causa y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Pero la detención de Ávila no quedó limitada a estos dos episodios. Según informó la Policía, el hombre ya era investigado en al menos seis causas por distintos delitos contra la propiedad, cometidos en locales comerciales de Rawson.

Además, sobre él pesaba un pedido de captura vigente solicitado por la UFI Delitos contra la Propiedad. Tras su detención, la Justicia avanzó sobre su situación procesal y finalmente fue condenado a prisión efectiva, mientras continúan las investigaciones por los demás expedientes en los que aparece involucrado.