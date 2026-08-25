La investigación por dos ataques contra una agencia de venta de autos y motos de Trinidad terminó con la detención de una pareja y la condena a prisión efectiva de un conocido delincuente del ambiente delictivo, identificado por su apodo como “El Portón Ávila”.
Una moto robada y otro intento frustrado: así cayó una pareja en Rawson
Un hombre y su pareja fueron detenidos en Rawson tras una investigación por dos robos en una agencia. El sospechoso tenía además un pedido de captura y era investigado en otras seis causas.