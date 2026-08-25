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Una moto robada y otro intento frustrado: así cayó una pareja en Rawson

Un hombre y su pareja fueron detenidos en Rawson tras una investigación por dos robos en una agencia. El sospechoso tenía además un pedido de captura y era investigado en otras seis causas.

La investigación por dos ataques contra una agencia de venta de autos y motos de Trinidad terminó con la detención de una pareja y la condena a prisión efectiva de un conocido delincuente del ambiente delictivo, identificado por su apodo como “El Portón Ávila”.

El primer episodio ocurrió el 7 de agosto, cuando una motocicleta de 110 cc fue sustraída del local ubicado en inmediaciones de calle Mendoza y Cisneros. Ocho días después, el 15 de agosto, se produjo un segundo intento de robo. Esta vez, el delincuente no pudo concretar la maniobra debido a la intervención de un transeúnte.

A partir de esos dos hechos, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 iniciaron una investigación para identificar a los responsables. Las tareas permitieron vincular con los episodios a una pareja integrada por Ávila y una mujer de apellido Cardozo.

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Con los elementos reunidos, la causa quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad y se obtuvieron las órdenes judiciales para realizar dos allanamientos en viviendas de Rawson.

Los procedimientos permitieron detener a ambos sospechosos y secuestrar distintos elementos considerados de interés para la investigación. Todo el material quedó incorporado a la causa y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Pero la detención de Ávila no quedó limitada a estos dos episodios. Según informó la Policía, el hombre ya era investigado en al menos seis causas por distintos delitos contra la propiedad, cometidos en locales comerciales de Rawson.

Además, sobre él pesaba un pedido de captura vigente solicitado por la UFI Delitos contra la Propiedad. Tras su detención, la Justicia avanzó sobre su situación procesal y finalmente fue condenado a prisión efectiva, mientras continúan las investigaciones por los demás expedientes en los que aparece involucrado.

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