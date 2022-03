El juego "Preguntados" se va a transformar en una serie interactiva de Netflix

Ahora, a través de un tráiler, se conoció que el juego se va a transformar en una nueva serie interactiva de Netflix en la que las respuestas de los usuarios van a determinar el avance de la historia, como explicaron desde The Verge.

La serie va a tener un total de 30 capítulos que se van a emitir uno por día desde el 1° de abril. Cada episodio va a presentar 24 preguntas -12 fáciles y 12 de mayor complejidad- en un formato de multiple choice, como el juego que la inspira. Además, los jugadores van a poder volver a responder los cuestionarios para sumar puntos o responder en forma correcta alguna pregunta en la que hayan fallado. Pero sí advirtieron que cada cuestionario va a tener un final definitivo.

Esta serie interactiva sería la segunda de la plataforma que toma un formato de trivia para determinar el avance de la historia. El Gato Ladrón -que se puede encontrar actualmente en Netflix- se presenta como un programa de animación interactivo en el que los usuarios tienen que elegir la respuesta correcta “para ayudar a un gato ladrón a escapar del perro guardián de un museo y robar valiosas pinturas”.

“Los títulos interactivos son una forma divertida de experimentar Netflix. ¡En cada título, puedes tomar decisiones en nombre de los personajes, con lo que la historia va tomando forma según lo que eliges! Cada elección lleva a una aventura diferente, por lo que, cada vez que vuelvas a ver el título, la historia se renovará”. Así presenta la plataforma su listado de series interactivas que hoy cuenta con casi 20 títulos.

Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild, Spirit: Cabalgando libre - Cabalga conmigo, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo, Carmen Sandiego: ¿Robar o no robar?, Black Mirror: Bandersnatch o Minecraft: Modo historia son algunos de los exponentes de este formato que se pueden reproducir a través de múltiples dispositivos.

El anticipo de Trivia Quest no fue la única novedad de la semana que relacionó a Netflix con el gaming. En los últimos días también se conoció que la plataforma adquirió Next Games, el estudio finlandés responsable de juegos para celulares como Stranger Things: Puzzle Tales o The Walking Dead: Our World.

El estudio, que trabaja en diferentes proyectos basados en franquicias reconocidas a nivel mundial, va a ser adquirido en forma total para el segundo cuatrimestre de este año y se va a sumar a la adquisición que ya se hizo de Night School Studio, los creadores de títulos como Oxenfree o Afterparty.

“Estamos entusiasmados de que Next Games se una a Netflix como un estudio central en una región estratégica y un mercado de talento clave, ampliando nuestras capacidades internas de estudio de juegos. Si bien apenas nos estamos iniciando en los juegos, confío en que, junto con Next Games, podremos crear un catálogo de juegos de clase mundial que deleitará a nuestros miembros en todo el mundo”, destacó Michael Verdu, vicepresidente de juegos de Netflix.