Las mejores pizzerías de Argentina que se destacan en el ranking latinoamericano 2026

El listado, elaborado por una guía especializada de origen italiano, reconoce a establecimientos que trabajan principalmente con el estilo napolitano contemporáneo, una tendencia que gana cada vez más espacio en América Latina y que también encuentra su lugar en el escenario gastronómico argentino.

Un reconocimiento al crecimiento de la pizza artesanal en Argentina

A diferencia de otros rankings más amplios, 50 Top Pizza evalúa aspectos técnicos muy específicos: calidad de la masa, fermentación, selección de ingredientes, fidelidad al estilo napolitano y coherencia del concepto gastronómico.