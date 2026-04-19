Argentina volvió a decir presente en uno de los rankings gastronómicos más influyentes del mundo de la pizza. La edición 2026 de 50 Top Pizza Latinoamérica incluyó a cinco pizzerías argentinas entre las 50 mejores de la región, destacando propuestas que combinan técnica, identidad y una fuerte inspiración en la tradición italiana.
Las mejores pizzerías de Argentina que se destacan en el ranking latinoamericano 2026
Cinco locales del país fueron reconocidos por una guía internacional que pone el foco en la pizza de estilo napolitano y las propuestas artesanales