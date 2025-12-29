El error que todos cometen en el hogar con el aire acondicionado

FUENTE: Diario Uno
El error que todos comete en el hogar con el aire acondicionado, según explican desde el sitio climafrv, expertos en climatización y ahorro de energía, es creer que si una persona pone el aire en 18º, este largará aire a esa temperatura, como así también si lo coloca a 28º.
Aire acondicionado: el error más común que se comete
Si hay alguien que sabe de refrigeración, es la empresa climasfrv de Málaga, España, especialistas en aire acondicionado, que rompe con una creencia popular y explica qué es lo que la gente hace mal frente a estos aparatos, cuando de enfriar un hogar se trata.
Para entender el error que las personas cometen en el hogar con el aire acondicionado, hay que repasar estos puntos:
- No hay nada más errado que, cuando una persona coloca el aire acondicionado a 18º grados, es creer que expulsará aire a la misma temperatura seleccionada.
- El aire acondicionado siempre largará la misma temperatura, la que suele oscilar entre los 9º y 12º centígrados, una temperatura menos a la que hay en el ambiente que se quiere refrescar.
- Más allá de que si el aire acondicionado se pone a 18º o 26º, el aparato se detendrá cuando el ambiente haya alcanzado la temperatura deseada.
- El aire acondicionado posee una sonda termostática, la que indica a qué temperatura está el ambiente y cuándo corta el aire.
- En resumen, el aire acondicionado siempre expulsa el aire a la misma temperatura, para enfriar un ambiente hasta que el termómetro indique la temperatura elegida.