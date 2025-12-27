Cuánta agua recomiendan beber al día para mejorar la salud del corazón

“Sin embargo, a medida que el cuerpo intenta compensar, libera ciertas hormonas que pueden contraer los vasos sanguíneos y provocar un aumento de la presión arterial. Esto significa que, paradójicamente, la deshidratación puede provocar tanto presión arterial baja como alta”, añade el experto.

Algunos estudios observacionales vincularon la ingesta baja habitual de agua con problemas para regular la presión arterial, pero se necesitan más datos para confirmarlo, mientras que un estudio publicado en Cureus en 2022 sugirió que las personas con hipertensión tendían a tener un porcentaje de agua corporal total más bajo, lo que sugiere una relación entre el estado de hidratación y la presión arterial alta. Otro estudio publicado en Frontiers in Public Health mostró que, entre más de 3.000 adultos chinos, hubo una tendencia decreciente del riesgo de hipertensión a medida que aumentaba la ingesta de agua natural.

¿Cuánta agua hay que beber al día?

La cantidad de agua que se debe beber al día varía según muchos factores, como el estado de salud, el nivel de actividad y el género. Para evitar la deshidratación y sus posibles efectos sobre la presión arterial, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos sugieren que una ingesta diaria adecuada de líquidos es de aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) para los hombres y de alrededor de 11,5 tazas (2,7 litros) para las mujeres y esta recomendación incluye no solo el agua, sino también el contenido de agua de los alimentos y otras bebidas, como frutas, verduras, sopas y otras bebidas.

Esto tiene como objetivo apoyar las funciones corporales esenciales, como la regulación de la temperatura, el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Sin embargo, las necesidades individuales pueden variar y es fundamental ajustar la ingesta de agua en función de los niveles de actividad personal y las circunstancias ambientales, como por ejemplo, si se pasa tiempo al aire libre durante una ola de calor.

Otras bebidas que pueden ayudar a bajar la presión arterial

Si bien el agua es uno de los medios más eficaces para mantenerse hidratado y potencialmente ayudar a mantener una presión arterial saludable, otras bebidas también pueden contribuir a mantener una presión arterial saludable.

Té de hibisco. Rico en antioxidantes, ha demostrado ayudar a reducir la presión arterial sistólica y diastólica.

Jugo de granada. Contiene potasio y polifenoles, que pueden promover la salud cardíaca y ayudar a reducir la presión arterial.

Jugo de remolacha. Contiene nitratos dietéticos, o compuestos que se convierten en óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico puede ayudar a relajar los vasos sanguíneos y a mantener una presión arterial saludable.

Leche baja en grasa. Aporta calcio, potasio y magnesio, tres nutrientes destacados en la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión), que demostró ayudar a mantener una presión arterial saludable. La evidencia sugiere una relación entre el consumo de lácteos como parte de una dieta cardiosaludable y la reducción de la presión arterial.

Té verde. Contiene catequinas, que pueden mejorar la función vascular y reducir la presión arterial. Aunque las bebidas con cafeína, como el té y el café, pueden tener un efecto diurético, su consumo moderado puede contribuir a la ingesta diaria de líquidos.

Cambios en el estilo de vida para bajar la presión arterial de forma natural

El estado de hidratación es solo un factor que puede afectar la presión arterial. Además de mantener un estado de hidratación saludable, el Dr. del Conde Pozzi sugiere que los siguientes hábitos también pueden influir positivamente en una presión arterial saludable.

Mantener un peso saludable

Hacer ejercicio regularmente

Reducir la ingesta de sodio

Limitar el consumo de alcohol

Controlar el estrés

Incorporar alimentos ricos en potasio, magnesio y fibra a la dieta

Para hábitos alimenticios específicos, la dieta DASH está diseñada para combatir la hipertensión arterial y puede ser una solución viable para quienes buscan mantener bajo control su salud cardíaca.